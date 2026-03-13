Ni deportes, ni juegos de mesa: la actividad que evita que los adultos mayores se sientan solos

Muchos talleres para personas de edad avanzada se enfocan en "matar el tiempo". Sin embargo, la jardinería propone lo contrario: cultivar la vida. Estudios recientes sugieren que el cuidado de las plantas reduce los niveles de cortisol y aumenta la producción de endorfinas.

La tendencia actual se desplaza hacia los espacios colectivos. En las grandes ciudades, los huertos urbanos se han convertido en centros de reunión donde los adultos mayores intercambian semillas, consejos y, sobre todo, conversación.

Como puedes ver, la jardinería es una actividad que rompe con el aislamiento y evita que los adultos mayores sean alcanzados por una epidemia que incluso se las ve con los más jóvenes: la soledad.

Consejos para empezar tu huerta en casa

Si eres un adulto mayor, y estas decidido a incursionar en el mundo de la jardinería, puedes recurrir a estos consejos para hacerlo de la mejor manera: