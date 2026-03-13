La soledad no deseada se ha convertido en la "epidemia silenciosa" del siglo XXI, afectando de manera desproporcionada a la tercera edad. Aunque las recomendaciones habituales suelen centrarse en el ejercicio físico o el entretenimiento mental, existe una actividad que está transformando la salud en este sentido.
Ni deportes, ni juegos de mesa: la actividad que evita que los adultos mayores se sientan solos
Si bien son muchas las actividades que los adultos mayores pueden implementar, una destaca por su sencillez y sociabilidad
Esta actividad implica movilidad suave: agacharse, estirarse y usar las manos, lo que mejora la motricidad fina y la flexibilidad sin el impacto de un deporte de alta intensidad, manteniendo ocupado a los adultos mayores.
A diferencia de un tablero de ajedrez o una caminata rutinaria, el contacto con la tierra ofrece algo que el ser humano anhela profundamente a cualquier edad. Por eso, la jardinería se posiciona como la actividad ideal en este sentido.
Muchos talleres para personas de edad avanzada se enfocan en "matar el tiempo". Sin embargo, la jardinería propone lo contrario: cultivar la vida. Estudios recientes sugieren que el cuidado de las plantas reduce los niveles de cortisol y aumenta la producción de endorfinas.
La tendencia actual se desplaza hacia los espacios colectivos. En las grandes ciudades, los huertos urbanos se han convertido en centros de reunión donde los adultos mayores intercambian semillas, consejos y, sobre todo, conversación.
Como puedes ver, la jardinería es una actividad que rompe con el aislamiento y evita que los adultos mayores sean alcanzados por una epidemia que incluso se las ve con los más jóvenes: la soledad.
Consejos para empezar tu huerta en casa
Si eres un adulto mayor, y estas decidido a incursionar en el mundo de la jardinería, puedes recurrir a estos consejos para hacerlo de la mejor manera:
- Ubicación y Sol: elige el lugar más soleado de tu casa (balcón, terraza o ventana). La mayoría de las hortalizas necesitan entre 6 y 8 horas de sol.
- Recipientes y Espacio: puedes usar macetas, cajones de verdura reciclados (forrados con nylon y agujeros para drenaje) o mesas de cultivo. Asegúrate de que tengan al menos 20-30 cm de profundidad.
- Sustrato de Calidad: no uses tierra del jardín directamente. Prepara una mezcla ligera (50% tierra, 30% compost, 10% cascarilla de arroz/fibra de coco y 10% carbón) para asegurar nutrientes y aireación.
- Siembra y Cultivos Fáciles: comienza con plantines o semillas de crecimiento rápido y fácil cuidado: lechuga, acelga, espinaca, rabanitos, perejil, albahaca o menta.
- Riego y Mantenimiento: mantén la tierra húmeda pero no encharcada. Usa técnicas como el acolchado (cubrir la tierra con paja u hojas secas) para retener la humedad y evitar malezas.
- Asociación de Cultivos: combina plantas que se ayudan entre sí. Por ejemplo, plantar albahaca cerca de los tomates ayuda a repeler plagas.
- Calendario: cultiva según la estación del año (primavera/verano o otoño/invierno) para asegurar mejores resultados.