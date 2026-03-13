Consejos para tu potus: por qué hay que cubrir la planta con papel aluminio

Consejos para cuidar una planta de potus en casa

Si quieres tener una planta de potus en algún rincón de tu hogar, lo mejor es conocer bien a la especie para no cometer errores. Si bien esta planta no se muere fácilmente (es muy común que, mientras cae una hoja marchita, al mismo tiempo esté dando brotes nuevos), lo mejor es respetar sus necesidades.

hoja de potus El malestar de la planta se ve reflejado en las hojas, tallos y raíces.

En cuanto al sol y la luz, lo ideal es proporcionar sol indirecto a la planta , con una cortina que filtre la luz o en horarios donde no queme tanto, como en la mañana temprano o antes del atardecer.

Nutre la tierra de tu planta cada cierto tiempo y cámbiala por un sustrato fértil. Puedes colocar agua de arroz, cáscaras de banana o algún fertilizante apto.

¿Por qué hay que colocar papel aluminio alrededor del potus?

aliminio y plantas Coloca un poco de papel aluminio en el borde de la maceta de la planta.

Este truco casero con papel aluminio es ideal para mantener tu potus bajo condiciones de luz perfectas. Este procedimiento con papel aluminio se basa en algo simple: aprovechar mejor la luz natural.

Cuando colocas una tira de papel aluminio alrededor del borde de la maceta, con el lado brillante hacia afuera, se produce un efecto espejo que atrae parte de esa luz solar hacia la planta.

Este procedimiento con papel aluminio permite que la planta reciba luz de forma más pareja, mejora la fotosíntesis y aumenta el verde de las hojas.