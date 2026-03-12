Cuáles son las frutas que jamás deben guardarse en la heladera y casi nadie lo sabe

Existe la creencia generalizada de que la heladera es el santuario definitivo para prolongar la vida de todos nuestros alimentos. Sin embargo, para muchas frutas, este electrodoméstico es más bien una cámara de tortura que interrumpe procesos biológicos esenciales. La clave de una buena conservación no radica solo en el frío, sino en comprender el origen y la naturaleza de cada superalimento para preservar su sabor, textura y dulzura natural.
Estas son las frutas que jamás deberás guardar en la heladera
Según cuenta el medio especializado Directo al paladar, las frutas de origen tropical son las más perjudicadas por las bajas temperaturas. Al haber evolucionado en climas cálidos y húmedos, carecen de mecanismos para resistir el frío extremo de la heladera.
Cuando se refrigeran, su proceso de maduración se detiene de forma abrupta, lo que provoca daños en los tejidos. Esto se traduce en la aparición de manchas oscuras, texturas harinosas y una pérdida irreparable de su jugosidad característica. Mantenerlas en el frutero permite que sigan respirando y transformando sus almidones en azúcares.
Más allá de las frutas tropicales y la sugerencia mencionada anteriormente, es crucial conocer caso por caso los superalimentos más populares:
- Bananas: el frío no solo detiene su maduración, sino que vuelve su piel oscura y su pulpa adquiere una consistencia arenosa poco agradable. Para disfrutar de su suavidad y dulzor, se recomienda guardar en lugar fresco, seco y oscuro.
- Naranjas y mandarinas: si guardás estas frutas cítricas en la heladera, pierden gran parte de su jugo. El frío daña su corteza y altera su sabor. Un frutero a temperatura ambiente es ideal para mantener su frescura y ese aroma vibrante que las caracteriza.
- Durazno y kiwi: estas frutas que necesitan completar su maduración tras la cosecha. Si se meten en la heladera estando verdes, se quedarán duras y ácidas para siempre. Solo una vez que han alcanzado su punto justo de madurez podrían refrigerarse brevemente para evitar que se pasen, aunque lo ideal es consumirlos de inmediato.
- Manzana: en este caso, se recomienda mantenerla afuera de la heladera para que conserve su estructura crujiente, ya que las bajas temperaturas ablandarán su cáscara.
Si buscamos aprovechar al máximo los nutrientes de cada fruta, debemos revisar sus cualidades para saber si son aptas para la heladera o para almacenar en el frutero.