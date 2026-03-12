Cuáles son las frutas que jamás deben guardarse en la heladera y casi nadie lo sabe

Estas son las frutas que jamás deberás guardar en la heladera

Según cuenta el medio especializado Directo al paladar, las frutas de origen tropical son las más perjudicadas por las bajas temperaturas. Al haber evolucionado en climas cálidos y húmedos, carecen de mecanismos para resistir el frío extremo de la heladera.

Cuando se refrigeran, su proceso de maduración se detiene de forma abrupta, lo que provoca daños en los tejidos. Esto se traduce en la aparición de manchas oscuras, texturas harinosas y una pérdida irreparable de su jugosidad característica. Mantenerlas en el frutero permite que sigan respirando y transformando sus almidones en azúcares.