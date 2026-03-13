Netflix lleva el thriller al límite de lo prohibido con una serie de misterio que tiene 6 capítulos

esa noche- serie

Netflix: sinopsis de la serie Esa noche

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Esa noche versa: "Las hermanas Arbizu harían lo que fuera una por la otra, incluso enterrar un cuerpo durante sus vacaciones. Un retorcido thriller basado en la novela de Gillian McAllister".

La historia se desarrolla durante unas vacaciones familiares en República Dominicana. Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda.

Como no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcer, dejando a su única sobrina sin madre, cruzarán todos los límites para proteger a su familia.

Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.

esa noche- serie (1)

Esa noche: qué dice la crítica especializada

Karina Adelgaard, de Heaven of Horror, señaló sobre Esa noche: "Es una serie muy buena si te gustan los géneros de crimen, thriller y misterio".

Mientras tanto, Jasneet Singh, de Collider, escribió: "Puede que empiece en un terreno irregular, pero una vez que realmente empieza a desenterrar las verdades y preguntas que los personajes preferirían ignorar, no hay vuelta atrás".

Reparto de Esa noche, serie de Netflix

Clara Galle como Elena

Paula Usero como Cris

Claudia Salas como Paula

Raidher Diaz como Zahi

Pedro Casablanc

Nüill García

Dónde ver la serie Esa noche, según la zona geográfica