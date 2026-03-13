Netflix lleva el thriller al límite de lo prohibido con una serie de misterio que tiene 6 capítulos

La plataforma de Netflix sumó a su catálogo de series y películas una de las producciones espaloñas más prometedoras de 2026. Este viernes 13 de marzo, el gigante de la N roja estrenó Esa noche, el nuevo thriller de misterio protagonizado por Clara Galle, que llega con una historia cargada de tensión, secretos y giros inesperados.
Entre los estrenos de series y películas de Netflix, este drama con Clara Galle apuesta por una trama intensa de solo 6 capítulos. La historia sigue a una joven madre soltera que, durante una escapada a una isla, termina envuelta en un asesinato. Sus hermanas intentan ayudarla, pero la situación termina complicándose aún más.
La serie, creada por Jason George y basada en la novela de Gillian McAllister, mezcla drama, crimen y misterio en un relato corto pero muy atrapante para ver en Netflix.
Netflix: sinopsis de la serie Esa noche
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Esa noche versa: "Las hermanas Arbizu harían lo que fuera una por la otra, incluso enterrar un cuerpo durante sus vacaciones. Un retorcido thriller basado en la novela de Gillian McAllister".
La historia se desarrolla durante unas vacaciones familiares en República Dominicana. Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda.
Como no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcer, dejando a su única sobrina sin madre, cruzarán todos los límites para proteger a su familia.
Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.
Esa noche: qué dice la crítica especializada
Karina Adelgaard, de Heaven of Horror, señaló sobre Esa noche: "Es una serie muy buena si te gustan los géneros de crimen, thriller y misterio".
Mientras tanto, Jasneet Singh, de Collider, escribió: "Puede que empiece en un terreno irregular, pero una vez que realmente empieza a desenterrar las verdades y preguntas que los personajes preferirían ignorar, no hay vuelta atrás".
Reparto de Esa noche, serie de Netflix
- Clara Galle como Elena
- Paula Usero como Cris
- Claudia Salas como Paula
- Raidher Diaz como Zahi
- Pedro Casablanc
- Nüill García
Dónde ver la serie Esa noche, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Esta noche se puede ver en Netflix.
- España: la serie Esta noche se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Esta noche se puede ver en Netflix.