Netflix ha creado un catálogo de series y películas el cual su característica principal es tener una gran variedad para todo el mundo. La crítica de los suscriptores ha llevado a que una película lleve la racha de dos años siendo una de las historias más reproducidas de la plataforma, de la mano de un relato de terror y suspenso de primerísimo nivel: Trampa de altamar.
Llegó a Netflix en el 2024 y desde entonces es de las mejores películas
Esta película es un verdadero éxito entre los relatos de suspenso y su presencia en Netflix no pasa inadvertida
Estamos frente a otra exitosa producción estadounidense, y es que las series y películas llegan desde este país se convierten en una opción imperdible dentro de Netflix, sea del género que sea. La película llegó con mucha expectativa a la plataforma, pero nadie esperaba que reuniera el nivel de reproducciones y críticas que ha obtenido a lo largo de los últimos dos años.
La atmósfera de aislamiento y sus giros inesperados, son dos puntos que los suscriptores de Netflix han destacado de la película que dura casi una hora y media en total, en la cual no tendrás ni un solo momento de respiro. Lo que comienza como un drama de viaje familiar y romance veraniego se transforma abruptamente en un thriller de acción y supervivencia, donde el terror se hace presente de forma estrepitosa.
En los dos años que la película lleva presente dentro del catálogo de series y películas de Netflix, la oferta ha reunido millones de reproducciones y críticas de primerísimo nivel, lo cual le ha permitido mantenerse entre las opciones más destacadas. El despliegue artístico de los protagonistas te sumergen a esta historia donde el suspenso y el terror psicológico te hacen sentir presentes en el barco.
Netflix sumó a esta película su catálogo de series y películas a inicios de septiembre del 2024, y desde entonces su éxito ha sido tan grande la plataforma de streaming que incluso en el 2026 promete ser la oferta más vista de todas.
Netflix: de qué trata la película Trampa en alta mar
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película estadounidense que la rompió en el 2025 y arrasa como una de las más vista en el 2026, Trampa de altamar centra su historia en: "Tras un accidente en altamar, una mujer y sus amigos son rescatados por un barco pesquero, pero quedan a merced de los espeluznantes caprichos de su capitán...".
Netflix destaca esta película como una de las historias aclamadas por la crítica.
Reparto de Trampa en alta mar, película de Netflix
- Dean Cameron como Curtis Hunt
- Isabel Gravitt como Kaya Adams
- Koa Tom como Xander
- Garrett Wareing como Julián
- Alexander Wraith como Rey
- Genneya Walton como Tessa Miles
Dónde ver la película Trampa en alta mar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Trampa en alta mar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Deas sea se puede ver en Disney Plus.
- España: la película Trampa en alta mar no está disponible en Netflix.