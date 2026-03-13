Llegó a Netflix en el 2024 y desde entonces es de las mejores películas

En los dos años que la película lleva presente dentro del catálogo de series y películas de Netflix, la oferta ha reunido millones de reproducciones y críticas de primerísimo nivel, lo cual le ha permitido mantenerse entre las opciones más destacadas. El despliegue artístico de los protagonistas te sumergen a esta historia donde el suspenso y el terror psicológico te hacen sentir presentes en el barco.

Netflix sumó a esta película su catálogo de series y películas a inicios de septiembre del 2024, y desde entonces su éxito ha sido tan grande la plataforma de streaming que incluso en el 2026 promete ser la oferta más vista de todas.

Embed - Trampa en alta mar ( Dead Sea ) 2024 - Trailer Pelicula - Subtitulado Español

Netflix: de qué trata la película Trampa en alta mar

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película estadounidense que la rompió en el 2025 y arrasa como una de las más vista en el 2026, Trampa de altamar centra su historia en: "Tras un accidente en altamar, una mujer y sus amigos son rescatados por un barco pesquero, pero quedan a merced de los espeluznantes caprichos de su capitán...".

Netflix destaca esta película como una de las historias aclamadas por la crítica.

trampa en altamar 3

Reparto de Trampa en alta mar, película de Netflix

Dean Cameron como Curtis Hunt

Isabel Gravitt como Kaya Adams

Koa Tom como Xander

Garrett Wareing como Julián

Alexander Wraith como Rey

Genneya Walton como Tessa Miles

Dónde ver la película Trampa en alta mar, según la zona geográfica