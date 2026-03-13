La DGE reveló el nivel de repitencia en la secundaria: uno de cada 4 chicos no pasó de año

escuelas secundarias mendoza edit.png Desde la DGE ratificaron que la exigencia de que se pase de año teniendo como máximo dos materias adeudadas busca "recuperar la cultura del esfuerzo".

"Ahora en marzo hemos terminado de cargar la información de los alumnos que rindieron sus materias previas y así lograron pasar de año, y también los datos de quienes lamentablemente no lo lograron. Lo que hemos hecho es recuperar y fortalecer la cultura del esfuerzo, al exigir como máximo dos materias pendientes para pasar. Y aun así, sin la instancia de recuperación de marzo, la repitencia sólo subió 4% respecto de los registros del 2025", explicó la titular de Educación Secundaria, Cecilia Páez.

La funcionaria aseguró que, al concentrar las oportunidades de recuperación en diciembre y febrero, se evita el "arrastre de deudas pendientes que históricamente complicaban el desempeño de los alumnos en el año entrante".

Los indicadores de la DGE reflejan que los años de mayor repitencia fueron 1° y 3°, mientras que 4° año aparece también en el podio de los cursos con más chicos que no lograron pasar de año.

En el caso de las escuelas secundarias técnicas la repitencia es menor, ya que el porcentaje es apenas superior al 21%, mientras que en las escuelas de gestión privada promocionaron de año poco más del 90%, mientras que los repitentes son poco más del 9%.

Los datos de retención escolar "son históricos"

En paralelo, desde la Direccción General de Escuelas rescataron un dato que aseguran es histórico: el nivel de retención escolar, es decir de los alumnos que iniciaron el ciclo lectivo y permanecieron en el sistema hasta el final del año, fue en la secundaria del 98,22%.

"Tener una retención superior al 98% es el primer paso; el segundo es asegurar que quien pasa de año lo haga con los conocimientos necesarios. Los números de este año muestran un sistema que contiene al alumno, pero que también le exige resultados concretos en los tiempos legales", concluye el informe.

En 2025 la DGE eliminó la chance de pasar de año de manera condicional

En agosto pasado, la DGE que comanda Tadeo García Zalazar comunicó que se eliminaba la instancia de marzo para rendir materias previas y con ella se eliminaba asimismo la posibilidad de avanzar de año de manera condicional teniendo entre 3 y 5 materias sin rendir hasta marzo.

Según recordaron desde la DGE, después del impacto del Covid y luego de implementar la virtualidad en el aprendizaje, se había decidido flexibilizar los requisitos mínimos para promocionar de año en la secundaria. Ahora eso cambió.

"Estimadas familias y estudiantes: se les informa que para promover del año lectivo 2025 al 2026 solo podrán tener los estudiantes 2 (dos) espacios curriculares pendientes de aprobación, quedando ANULADA la condicionalidad de aquellos estudiantes que al mes de marzo adeudaban de 3 a 5 espacios curriculares. Por lo tanto, solo a fines de febrero promocionan al año siguiente quienes tengan todos los espacios curriculares aprobados o solamente 1(uno) o 2 (dos) no aprobados. Saluda atentamente el equipo directivo", reza la comunicación que se les envió a los padres en agosto.

Por tanto, desde agosto pasado quedó oficializado que quienes deban materias sólo tendrán hasta febrero para poder rendirlas y deberán adeudar como máximo dos espacios curriculares para poder pasar de año.

Según los datos oficiales de la DGE, este año llegaron a marzo en situación de alumno condicional 7.102 jóvenes de toda la provincia que adeudaban más de dos materias.

Ese número se compone de: 3.973 provenientes de distintos bachilleratos con diferentes orientaciones, 2.176 alumnos de escuelas técnicas -todos ellos de escuelas públicas-; y 953 estudiantes de colegios secundarios privados.