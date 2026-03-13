Terrible accidente en la ruta: dos muertos y varios heridos en un choque entre dos camionetas

Además, otros tres lesionados de consideración en el accidente, fueron derivados a hospitales de la zona. Gustavo A. sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, un golpe en el hombro derecho y en la cadera izquierda, por lo que fue trasladado al Hospital Provincial de Santa Fe.

En tanto, Misael A. padeció una lesión en la clavícula, por lo que lo llevaron en una ambulancia a otro centro asistencial, mientras que Emanuel G. permanecía en observación por politraumatismos tras el choque.

Durante varias horas el tránsito permaneció interrumpido por el accidente, con desvíos por colectoras mientras peritos realizaban las tareas correspondientes para determinar las causas del siniestro.

accidente-santa-fe2

Accidente: la niebla, un posible factor

Aunque las causas del accidente todavía son materia de investigación, desde el lugar se señaló que las condiciones climáticas no eran las mejores. A esa hora de la mañana la zona estaba cubierta por una densa niebla, lo que reducía considerablemente la visibilidad para quienes transitaban por la ruta.

Los peritajes deberán determinar ahora la mecánica del siniestro tras el choque y si este factor influyó en el fatal desenlace.

accidente-santa-fe1

Otro accidente en esa autopista

Vale recordar que el pasado martes, en la autopista Brigadier General Estanislao López, que une Santa Fe con Rosario, entre las localidades de Oliveros y Maciel, departamento Iriondo, 122 kilómetros al sur de esta capital, chocaron en forma frontal un micro que transportaba agentes del Servicio Penitenciario Provincial y una camioneta que, por causas que aún no están debidamente comprobadas, se cruzó de carril.

El accidente dejó como saldo dos muertos (los conductores de los vehículos) y ocho heridos, seis de los cuales recibieron el alta médica.