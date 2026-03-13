El pronóstico del tiempo en Mendoza para este viernes alertó por tormentas severas

El pronóstico del tiempo en Mendoza indica un fin de semana con variaciones. Desde tormentas severas hasta un gradual ascenso de la temperatura.
El viernes se presenta con cielo parcialmente nublado y la amenaza de tormentas, algunas de ellas podrían ser severas, especialmente en el sur y este de la provincia. La temperatura se mantendrá similar a días anteriores, con una máxima de 28°C y una mínima de 17°C. Los vientos serán leves del sudeste. En la cordillera, el cielo estará poco nuboso, ofreciendo un respiro a los amantes de la montaña.
Sábado con una pronunciada baja de la temperatura
El sábado, el panorama cambia con la llegada de precipitaciones durante la madrugada y un descenso en la temperatura. El viento, proveniente del sector sur, rotará al noreste. La máxima esperada es de 26°C y la mínima de 16°C. En la zona cordillerana, el cielo estará parcialmente nublado, permitiendo disfrutar de sus paisajes con precaución.
El domingo, el tiempo mejora gradualmente con nubosidad variable y un ascenso en la temperatura. Los vientos serán leves del noreste. La máxima alcanzará los 29°C, mientras que la mínima se mantendrá en 16°C. La cordillera presentará un cielo parcialmente nublado, ideal para realizar actividades al aire libre.
Cómo estará el tiempo en el inicio de la semana
El inicio de la semana, el lunes, traerá nuevamente inestabilidad con tormentas durante la madrugada y un descenso en la temperatura. Los vientos soplarán moderados del sector sur. Se esperan precipitaciones en la cordillera. La máxima será de 26°C y la mínima de 17°C. Es importante estar atentos a las actualizaciones del pronóstico.
Para el martes, se espera que continúe el tiempo inestable con cielo parcialmente nublado, tormentas y un nuevo descenso en la temperatura. Los vientos serán moderados del sector sur. La máxima descenderá hasta los 24°C y la mínima se ubicará en 15°C. Se recomienda tomar precauciones y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones climáticas.