El pronóstico del tiempo en Mendoza para este viernes alertó por tormentas severas

El viernes se presenta con cielo parcialmente nublado y la amenaza de tormentas, algunas de ellas podrían ser severas, especialmente en el sur y este de la provincia. La temperatura se mantendrá similar a días anteriores, con una máxima de 28°C y una mínima de 17°C. Los vientos serán leves del sudeste. En la cordillera, el cielo estará poco nuboso, ofreciendo un respiro a los amantes de la montaña.

alerta amarilla con tormentas severas en el Gran Mendoza

Sábado con una pronunciada baja de la temperatura

El sábado, el panorama cambia con la llegada de precipitaciones durante la madrugada y un descenso en la temperatura. El viento, proveniente del sector sur, rotará al noreste. La máxima esperada es de 26°C y la mínima de 16°C. En la zona cordillerana, el cielo estará parcialmente nublado, permitiendo disfrutar de sus paisajes con precaución.