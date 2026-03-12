Un camión volcó en soledad en la "Curva del Tiempo" y una mujer tuvo que ser rescatada

Accidente en la “Curva del Tiempo” volcó un camión en alta montaña y una mujer resultó herida

Al llegar al sector conocido como “Curva del Tiempo”, por motivos que aún se investigan, la conductora perdió el control del rodado y el camión volcó, quedando apoyado sobre uno de sus costados al borde de la banquina.

El personal policial y Bomberos de Uspallata trabajaron para liberar a la conductora, que había quedado atrapada en la cabina del camión. Tras un operativo de rescate, lograron extraerla con éxito.

Luego fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó traumatismo leve a moderado producto del accidente vial. Posteriormente fue trasladada al Hospital de Uspallata para una evaluación médica más completa.

Resultado del test de alcoholemia

Las autoridades también realizaron el test de alcoholemia a la conductora, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

La investigación del hecho quedó a cargo del oficial fiscal de la jurisdicción, mientras se busca determinar con precisión las causas que provocaron el vuelco del vehículo en esta zona de la ruta internacional.