Un camión volcó en soledad en la "Curva del Tiempo" y una mujer tuvo que ser rescatada

Una mujer de 35 años resultó herida tras el vuelco de un camión en la zona de alta montaña de Mendoza, a la altura de la conocida “Curva del Tiempo”, pasando Punta de Vacas, sobre la Ruta Nacional 7. El accidente ocurrió cerca de las 9 de la mañana y la conductora debió ser rescatada de la cabina por personal de bomberos y policía, antes de ser trasladada al hospital de Uspallata.
Cómo ocurrió el accidente en Alta Montaña
Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 23° de Las Heras, el siniestro fue reportado a la línea de emergencias por conductores que circulaban por el lugar y observaron el vehículo volcado.
La víctima, identificada como C.I.L., argentina de 35 años y oriunda de San Martín, conducía un camión Volvo con semirremolque perteneciente a la empresa chilena Grutrans, que transportaba bananas desde el vecino país hacia Mendoza.
Al llegar al sector conocido como “Curva del Tiempo”, por motivos que aún se investigan, la conductora perdió el control del rodado y el camión volcó, quedando apoyado sobre uno de sus costados al borde de la banquina.
El personal policial y Bomberos de Uspallata trabajaron para liberar a la conductora, que había quedado atrapada en la cabina del camión. Tras un operativo de rescate, lograron extraerla con éxito.
Luego fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó traumatismo leve a moderado producto del accidente vial. Posteriormente fue trasladada al Hospital de Uspallata para una evaluación médica más completa.
Resultado del test de alcoholemia
Las autoridades también realizaron el test de alcoholemia a la conductora, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l).
La investigación del hecho quedó a cargo del oficial fiscal de la jurisdicción, mientras se busca determinar con precisión las causas que provocaron el vuelco del vehículo en esta zona de la ruta internacional.