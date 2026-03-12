Mientras AMPROS reclamó reapertura de paritarias otros 3 gremios aceptaron el aumento del 10%

paritaria ampros Hace 10 días AMPROS rechazó la propuesta del Gobierno. La calificó de indigna y de que el aumento sólo alcanzaba para un kilo de carne. Foto: Gobierno de Mendoza

AMPROS reclamó la reapertura de paritarias

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) solicitó este jueves al ministro de Gobierno, Natalio Mema, que "disponga la inmediata convocatoria y funcionamiento de la comisión negociadora en los términos de la ley 7.759, asegurando el respeto de las garantías que rigen en materia de negociación colectiva y libertad sindical".

Claudia Iturbe, secretaria general de la entidad gremial, sostuvo: “Habiendo tomado conocimiento de que el Poder Ejecutivo Provincial reanudó las instancias de negociación con representantes gremiales, entendemos imprescindible que ese proceso se encuadre plenamente dentro de los procedimientos establecidos por la ley 7.759, garantizando la participación institucional en el ámbito formal de la comisión negociadora".

“Asimismo, solicitamos que lleven adelante el desarrollo de esas instancias respetando estrictamente los principios de igualdad, transparencia y libertad sindical, evitando cualquier práctica o acto que pudiera resultar discriminatorio o restrictivo del pleno ejercicio de los derechos sindicales, conforme lo establecen la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y la legislación vigente en la materia”, agregó.

Aparte, la secretaria gremial de AMPROS, Marcela Mora, manifestó: “La apertura formal de la comisión negociadora constituye el ámbito legalmente previsto para el tratamiento de las cuestiones laborales y salariales del sector, permitiendo canalizar los planteos y propuestas de manera institucional y garantizando la participación de los actores legitimados para ello".

paritarias El representante de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) firmó este jueves el acuerdo de aumento para el primer semestre de 2026. Foto: Gobierno de Mendoza

Acuerdo del Gobierno con 3 sectores más

Este jueves la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) firmó la aceptación de la oferta del Gobierno, que es la misma con la que ya había cerrado con otros sindicatos: 10% en dos tramos para el primer semestre.

La APOC representa a trabajadores de la Fiscalía de Estado, Tesorería Central y Tribunal de Cuentas.

Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025.

Así ya son seis los sectores de la Administración Pública que suscribieron el nuevo acuerdo salarial con el Gobierno de Mendoza: SUTE (docentes y celadores), Funcionarios Judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General y Fiscalía de Estado.

Continúa la negociación con ATE

Los funcionarios del cuerpo paritario se reunieron con representantes de ATE que nuclea a los agentes del sector de licenciados en enfermería para continuar con las negociaciones paritarias.

El Ejecutivo provincial le presentó el siguiente esquema de incremento salarial para el primer semestre, idéntico a al de los sindicatos que ya aceptaron, es decir 7% en marzo y 3% en mayo. Se hizo hincapié en que aumentos no son acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre de 2025.

Los representantes de ATE recibieron la propuesta, que será puesta a consideración de las bases, y se comprometieron a brindar una respuesta en el próximo encuentro paritario.

Como AMPROS, la Asociación Trabajadores del estado tambièn habìa rechazado de plano la oferta gubernamental y había convocado a una asamblea para este jueves, finalmente suspendida luego de que el gremio fuera convocado nuevamente a paritarias.