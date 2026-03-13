Rus difundió una detención in fraganti en en pleno debate por la creación de la fiscalía especializada

la ministra mercedes rus robo La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, en el robo a la distribuidora de bebidas en Guaymallén.

El caso que dio a conocer Mercedes Rus

La ministra Rus publicó en sus redes sociales un robo ocurrido el jueves alrededor de las 19, cuando dos delincuentes intentaron robar en una distribuidora de Guaymallén.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y Colón. Los ladrones maniataron y encerraron a los empleados en una pieza del local mientras sustraían distintos elementos y dinero.

A partir de un aviso que llegó al 911, el personal policial llegó al lugar y montó un operativo que permitió la aprehensión de los dos sospechosos, uno de 20 años y otro de 16.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MercedesRus1/status/2032250953240625551&partner=&hide_thread=false Un robo en curso en una distribuidora de bebidas de Guaymallén fue frustrado gracias al funcionamiento del sistema de emergencias de la Policía de Mendoza. pic.twitter.com/ziOWPMv7j2 — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) March 13, 2026

"El operador mantuvo al denunciante en línea mientras se generaba el suceso y se ampliaba la información en tiempo real. En paralelo, desde el CEO se despachó el recurso policial y se siguió la situación con las cámaras de videovigilancia", explicó Rus.

"En menos de 5 minutos desde el primer llamado, la Policía llegó al lugar, detuvo a los autores -uno de ellos menor- y recuperó el dinero sustraído", completó la ministra.

El debate por la creación de la fiscalía de fragancia

El gobierno tiene los números para avanzar con la reforma. El Ministerio Público Fiscal, por su parte, ya le da forma a la futura fiscalía que se dedicará exclusivamente a este caso.

Según los primeros planes de Gullé tendrá 4 fiscales y ayudantes fiscales. "Yo calculo que va a ser la unidad fiscal más grande, por la cantidad de trabajo que va a haber", adelantó el jefe de los fiscales de la provincia.

Gullé admitió que en la actualidad hay fiscales que evitan las causas de flagrancia porque la ley vigente sólo les da un día para generar la prueba necesaria para sustentar las imputaciones.

Vendimia 2026 desayuno Coviar Alejandro Gullé, Mercedes Rus La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el jefe de los fiscales, Alejandro Gullé. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El proyecto que impulsa el Gobierno apunta a agilizar la resolución de delitos menores cuando el imputado es sorprendido in fraganti.

Si bien la figura ya existe en el Código Procesal Penal, Rus explicó que no opera porque los plazos son "exiguos e impracticables": actualmente el fiscal tiene solo un día hábil desde la aprehensión para formular la imputación, lo que en la práctica impide reunir pruebas básicas.

La reforma propone ampliar ese plazo a 10 días hábiles, prorrogables por otros 10 cuando sea imprescindible producir pruebas. Según la ministra, el cambio evitará nulidades y procesos truncos por falta de evidencia.