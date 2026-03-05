Mercedes Rus aludió al caso de Las Heras para defender la reforma de la ley de flagrancia

mercedes rus 2 La ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

La reforma propone ampliar ese plazo a 10 días hábiles, prorrogables por otros 10 cuando sea imprescindible producir pruebas. Según la ministra, el cambio evitará nulidades y procesos truncos por falta de evidencia.

Rus aseguró que podría haberse evitado el crimen en Las Heras

La ministra Rus remarcó la importancia de avanzar con cambios normativos que permitan actuar con mayor rapidez en este tipo de situaciones.

“De ahí la importancia de darle espacio desde lo legal y desde lo jurídico a este tipo de procedimientos”, agregó. La ministra también explicó que el concepto de flagrancia es más amplio de lo que muchas veces se interpreta. “No se refiere solo al hecho cuando el delincuente es sorprendido cometiendo el delito”, indicó.

De acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal, se considera flagrante no solo cuando el autor es sorprendido durante la comisión del delito, sino también cuando es advertido al intentar cometerlo o inmediatamente después, mientras es perseguido por la víctima o por la fuerza pública, o cuando existen indicios que permiten establecer que acaba de cometer el hecho.

En esa línea, Rus destacó que el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia también contribuye a acreditar este tipo de situaciones. Según detalló, el sistema de lectores de patentes realiza alrededor de 9.000.000 de lecturas mensuales, lo que permite detectar vehículos vinculados a alertas judiciales o policiales.

Además, indicó que la tecnología de monitoreo tiene un impacto directo en las aprehensiones: “En las aprehensiones y detenciones, el 25% tiene que ver con el sistema de cámaras. Es decir, 1 de cada 4 detenidos surge a partir de este sistema”, destacó.

Rus celebró la baja histórica de homicidios en Mendoza

Durante la presentación en la Legislatura, que tuvo lugar después de una serie de allanamientos en barrios de Las Heras, Rus destacó que se registró el dato más bajo de asesinatos de "la historia" en 2025 y también la menor cantidad de homicidios en ocasión de robo.

"Fue el número más bajo y seguimos trabajando en eso, los robos agravados con armas también pudimos reducirlos, y seguimos trabajando con los hurtos, con los robos simples, con los encubrimientos, que son delitos que parecen menores pero no lo son", dijo Rus.

allanamientos barrio democracia junin 8 de abril y santa teresita moviles policiales Operativo en el barrio 8 de Abril, de Las Heras. Foto: Ministerio de Seguriadad

Los allanamientos fueron en el barrio Democracia, Junín y el 8 de abril -este último ya había sido intervenido hace unas semanas- e incluyó la participación de efectivos de Infantería, personal de Investigaciones y la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados).

En total se realizaron 30 allanamientos simultáneos: 16 en el barrio Democracia y Villa Junín y el resto distribuidos entre el barrio 8 de Abril y el Santa Teresita.