La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, defendió este jueves en la Legislatura la reforma de flagrancia, fue directa y destacó que si esa ley ya hubiera existido, el delincuente que mató Franco Correa en Las Heras habría estado preso y el hecho no habría ocurrido.
Mercedes Rus aludió al caso de Las Heras para defender la reforma de la ley de flagrancia
Rus aseguró que el delincuente atropellado ya tenía dos causas por flagrancia y con la nueva ley habría estado condenado
"En el caso de Las Heras, la persona que falleció tenía 2 causas en las que fue aprehendida en flagrancia. Quizás, si hubiéramos tenido esta ley que estamos tratando ahora, ya habría estado condenado", señaló Rus.
El proyecto que impulsa el Gobierno está en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado y apunta a agilizar la resolución de delitos menores cuando el imputado es sorprendido in fraganti. La figura ya existe en el Código Procesal Penal, pero Rus explicó que no opera porque los plazos son "exiguos e impracticables": actualmente el fiscal tiene solo un día hábil desde la aprehensión para formular la imputación, lo que en la práctica impide reunir pruebas básicas.
La reforma propone ampliar ese plazo a 10 días hábiles, prorrogables por otros 10 cuando sea imprescindible producir pruebas. Según la ministra, el cambio evitará nulidades y procesos truncos por falta de evidencia.
Rus aseguró que podría haberse evitado el crimen en Las Heras
La ministra Rus remarcó la importancia de avanzar con cambios normativos que permitan actuar con mayor rapidez en este tipo de situaciones.
“De ahí la importancia de darle espacio desde lo legal y desde lo jurídico a este tipo de procedimientos”, agregó. La ministra también explicó que el concepto de flagrancia es más amplio de lo que muchas veces se interpreta. “No se refiere solo al hecho cuando el delincuente es sorprendido cometiendo el delito”, indicó.
De acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal, se considera flagrante no solo cuando el autor es sorprendido durante la comisión del delito, sino también cuando es advertido al intentar cometerlo o inmediatamente después, mientras es perseguido por la víctima o por la fuerza pública, o cuando existen indicios que permiten establecer que acaba de cometer el hecho.
En esa línea, Rus destacó que el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia también contribuye a acreditar este tipo de situaciones. Según detalló, el sistema de lectores de patentes realiza alrededor de 9.000.000 de lecturas mensuales, lo que permite detectar vehículos vinculados a alertas judiciales o policiales.
Además, indicó que la tecnología de monitoreo tiene un impacto directo en las aprehensiones: “En las aprehensiones y detenciones, el 25% tiene que ver con el sistema de cámaras. Es decir, 1 de cada 4 detenidos surge a partir de este sistema”, destacó.
Rus celebró la baja histórica de homicidios en Mendoza
Durante la presentación en la Legislatura, que tuvo lugar después de una serie de allanamientos en barrios de Las Heras, Rus destacó que se registró el dato más bajo de asesinatos de "la historia" en 2025 y también la menor cantidad de homicidios en ocasión de robo.
"Fue el número más bajo y seguimos trabajando en eso, los robos agravados con armas también pudimos reducirlos, y seguimos trabajando con los hurtos, con los robos simples, con los encubrimientos, que son delitos que parecen menores pero no lo son", dijo Rus.
Los allanamientos fueron en el barrio Democracia, Junín y el 8 de abril -este último ya había sido intervenido hace unas semanas- e incluyó la participación de efectivos de Infantería, personal de Investigaciones y la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados).
En total se realizaron 30 allanamientos simultáneos: 16 en el barrio Democracia y Villa Junín y el resto distribuidos entre el barrio 8 de Abril y el Santa Teresita.