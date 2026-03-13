Se fue otro entrenador de la Liga Profesional: todos los equipos que se quedaron sin DT en el Apertura

Estudiantes de Río Cuarto informó que Iván Delfino dejó de ser su director técnico, luego de la derrota de este jueves por 1 a 0 ante Belgrano de Córdoba por la décima fecha del Torneo Apertura.
El Torneo Apertura se cobró otro entrenador de su puesto cuando han transcurrido once fechas desde el inicio del certamen
Estudiantes de Río Cuarto informó que Iván Delfino dejó de ser su director técnico, luego de la derrota de este jueves por 1 a 0 ante Belgrano de Córdoba por la décima fecha del Torneo Apertura.
"Se ha decidido poner fin a la etapa de Iván Delfino como director técnico del plantel profesional", explicó el comunicado del equipo cordobés, que tuvo un muy flojo arranque en este Torneo Apertura, donde solo sumó tres puntos en nueve partidos producto de una sola victoria ante Huracán de Parque Patricios. De esta manera, Delfino se sumó a la creciente lista de entrenadores que ya dejaron su puesto en el Torneo Apertura.
"Las palabras de agradecimiento resultan insuficientes. Iván no solo fue el conductor táctico de nuestro equipo junto a su cuerpo técnico; fue el arquitecto de un sueño que nuestra ciudad esperó durante décadas", continúo el mensaje. "Bajo su mando, Estudiantes alcanzó la gloria máxima: el histórico ascenso a la Liga Profesional, un hito que cambió para siempre el destino de nuestra institución y puso el nombre de Río Cuarto en la cima del fútbol argentino".
"Su profesionalismo y su entrega absoluta dejan para siempre una huella imborrable en Estudiantes". De esta manera, Estudiantes de Río Cuarto se convirtió en el sexto equipo que perdió a su director técnico desde que inició el Torneo Apertura. El primero de los entrenadores despedidos fue Instituto de Córdoba, luego de la prematura salida de Daniel Oldrá cuando iban sólo dos fechas.
Daniel Oldrá - Instituto de Córdoba
Eduardo Domínguez - Estudiantes de La Plata
Favio Orsi y Sergio Gómez - Newell's
Marcelo Gallardo - River
Hugo Colace - Atlético Tucumán
Iván Delfino - Estudiantes de Río Cuarto