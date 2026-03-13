Se fue otro entrenador de la Liga Profesional: todos los equipos que se quedaron sin DT en el Apertura

"Se ha decidido poner fin a la etapa de Iván Delfino como director técnico del plantel profesional", explicó el comunicado del equipo cordobés, que tuvo un muy flojo arranque en este Torneo Apertura, donde solo sumó tres puntos en nueve partidos producto de una sola victoria ante Huracán de Parque Patricios. De esta manera, Delfino se sumó a la creciente lista de entrenadores que ya dejaron su puesto en el Torneo Apertura.

"Las palabras de agradecimiento resultan insuficientes. Iván no solo fue el conductor táctico de nuestro equipo junto a su cuerpo técnico; fue el arquitecto de un sueño que nuestra ciudad esperó durante décadas", continúo el mensaje. "Bajo su mando, Estudiantes alcanzó la gloria máxima: el histórico ascenso a la Liga Profesional, un hito que cambió para siempre el destino de nuestra institución y puso el nombre de Río Cuarto en la cima del fútbol argentino".