Inicio Ovación Fútbol Copa Libertadores
Fútbol

Así quedaron definidos los bombos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana

La Copa Libertadores y la Sudamericana tienen definidos los bombos para el sorteo del próximo 19 de marzo en Paraguay

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Independiente Rivadavia se estrenará en la Copa Libertadores 2026 por ser el campeón de la Copa Argentina. 

Independiente Rivadavia se estrenará en la Copa Libertadores 2026 por ser el campeón de la Copa Argentina. 

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La Copa Libertadores 2026 va tomando forma para los 32 equipos que formarán parte de la competencia de este año. Independiente Rivadavia será uno de los protagonistas que se estrene en el certamen esta temporada y conocerá a sus rivales a enfrentar en el sorteo de la fase de grupos el próximo 19 de marzo.

Finalizada la Fase 3 de la Copa Libertadores, con las clasificaciones de Barcelona de Ecuador, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín, terminaron de definirse los bombos para el sorteo que se realizará en Luque, Paraguay.

Aquellos equipos que no superaron la Fase 3 de la Libertadores cayeron a la Copa Sudamericana 2026 y serán cabeza de serie en el bombo 4 del certamen. Se trata de Botafogo, Juventud de Las Piedras, O’Higgins y Carabobo.

festejos lepra 1
Independiente Rivadavia espera el sorteo del 19 marzo para conocer sus rivales de la fase de grupos de la Copa Libertadores.&nbsp;

Independiente Rivadavia espera el sorteo del 19 marzo para conocer sus rivales de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores 2026

Sin animadores históricos del certamen como River, Racing, Atletico Mineiro, Botafogo o Gremio, pero con nuevos protagonistas como Independiente Rivadavia y Platense, terminaron de conformarse los bombos de la Copa Libertadores de este año.

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional de Montevideo, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

Bombo 2: Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.

Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.

Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Los bombos de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River, Racing, América de Cali, San Pablo, Atlético Mineiro, Gremio, Olimpia y Santos.

Bombo 2: Millonarios, San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Caracas FC, Vasco da Gama, Tigre y Cienciano.

Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Montevideo City, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Boston River y Macará.

Bombo 4: Botafogo, Juventud de Las Piedras, O’Higgins, Carabobo, Recoleta FC, Alianza Atlético, Deportivo Riestra y Barracas Central.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas