Así quedaron definidos los bombos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana

festejos lepra 1 Independiente Rivadavia espera el sorteo del 19 marzo para conocer sus rivales de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores 2026

Sin animadores históricos del certamen como River, Racing, Atletico Mineiro, Botafogo o Gremio, pero con nuevos protagonistas como Independiente Rivadavia y Platense, terminaron de conformarse los bombos de la Copa Libertadores de este año.

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional de Montevideo, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

Bombo 2: Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.

Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.

Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Los bombos de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River, Racing, América de Cali, San Pablo, Atlético Mineiro, Gremio, Olimpia y Santos.

Bombo 2: Millonarios, San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Caracas FC, Vasco da Gama, Tigre y Cienciano.

Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Montevideo City, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Boston River y Macará.

Bombo 4: Botafogo, Juventud de Las Piedras, O’Higgins, Carabobo, Recoleta FC, Alianza Atlético, Deportivo Riestra y Barracas Central.