Así quedaron definidos los bombos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana

La Copa Libertadores 2026 va tomando forma para los 32 equipos que formarán parte de la competencia de este año. Independiente Rivadavia será uno de los protagonistas que se estrene en el certamen esta temporada y conocerá a sus rivales a enfrentar en el sorteo de la fase de grupos el próximo 19 de marzo.
Finalizada la Fase 3 de laCopa Libertadores, con las clasificaciones de Barcelona de Ecuador, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín, terminaron de definirse los bombos para el sorteo que se realizará en Luque, Paraguay.
Aquellos equipos que no superaron la Fase 3 de la Libertadores cayeron a la Copa Sudamericana 2026 y serán cabeza de serie en el bombo 4 del certamen. Se trata de Botafogo, Juventud de Las Piedras, O’Higgins y Carabobo.
Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores 2026
Sin animadores históricos del certamen como River, Racing, Atletico Mineiro, Botafogo o Gremio, pero con nuevos protagonistas como Independiente Rivadavia y Platense, terminaron de conformarse los bombos de la Copa Libertadores de este año.
Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional de Montevideo, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.
Bombo 2: Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.
Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.
Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.
Los bombos de la Copa Sudamericana 2026
Bombo 1: River, Racing, América de Cali, San Pablo, Atlético Mineiro, Gremio, Olimpia y Santos.
Bombo 2: Millonarios, San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Caracas FC, Vasco da Gama, Tigre y Cienciano.
Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Montevideo City, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Boston River y Macará.
Bombo 4: Botafogo, Juventud de Las Piedras, O’Higgins, Carabobo, Recoleta FC, Alianza Atlético, Deportivo Riestra y Barracas Central.