Alejandro Camargo, el mendocino ex Godoy Cruz que ganó la Supercopa de Chile

Alejandro Camargo festejó en Chile. El volante mendocino de 36 años, ex Godoy Cruz, salió campeón de la Supercopa de Chile este domingo con Coquimbo Unido, que venció por penales a Universidad Católica por 8 a 7 -igualaron sin goles en los 90 minutos- en una infartante definición que se tuvo lugar en el estadio Sausalito de Viña del Mar,
Coquimbo Unido ratificó este domingo que vive el mejor momento de su historia y conquistó la Supercopa de Chile por primera vez en su historia.
Los clubes donde jugó Alejandro Camargo
Camargo, ex Tomba y Gutiérrez Sport Club, además jugó en Sarmiento de Junín, y luego se instaló en Chile, donde se desempeñó en Lota Schwager, Curicó, Universidad de Concepción, Melipilla, Cobresal y Coquimbo, donde supo actuar otro mendocino, Juan Manuel Piti Lucero.
Además integraron el plantel campeón otros argentinos, Lucas Pratto, Elvis Hernández, Guido Vadalá, Nicolás Johansen y Dylan Glaby,
Los Piratas fueron superiores generando algunas ocasiones de gol en el primer tiempo. La mejor fue un cabezazo de Francisco Salinas que Vicente Bernedo tapó de manera notable.
Luego Martín Mundaca estuvo cerca de poner el 1-0 sin arquero para el actual campeón de Primera División.
En la Católica tuvo algunas ocasiones para anotar, pero el "Mono" Diego Sánchez tapó todo lo que le tiraron.
Luego llegó la emocionante tanda de penales, que llegó hasta 20 lanzamientos y en la que el particular meta de los "piratas" jugó sin guantes, lo que no impidió que contuviera dos lanzamientos.
La tanda de penales donde se impuso Coquimbo
Para Coquimbo anotaron Galani, Cornejo, Pratto, Sánchez, Cabrera, Rodríguez, Hernández y Camargo. Fallaron Riveros y Salinas.
Y en la UC marcaron Zampedri, Martínez, Asta-Buruaga, Giani, Farías, González y Medel. Erraron Corral, Mena y Ampuero.
De esta forma, el elenco coquimbano extiende su invicto y levantó su segunda copa en los últimos meses.