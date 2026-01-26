Alejandro Camargo, el mendocino ex Godoy Cruz que ganó la Supercopa de Chile

Además integraron el plantel campeón otros argentinos, Lucas Pratto, Elvis Hernández, Guido Vadalá, Nicolás Johansen y Dylan Glaby,

Los Piratas fueron superiores generando algunas ocasiones de gol en el primer tiempo. La mejor fue un cabezazo de Francisco Salinas que Vicente Bernedo tapó de manera notable.

Luego Martín Mundaca estuvo cerca de poner el 1-0 sin arquero para el actual campeón de Primera División.

En la Católica tuvo algunas ocasiones para anotar, pero el "Mono" Diego Sánchez tapó todo lo que le tiraron.

alejandro-camargo-coquimbo1 Coquimbo salió campeón de la Supercopa de Chile.

Luego llegó la emocionante tanda de penales, que llegó hasta 20 lanzamientos y en la que el particular meta de los "piratas" jugó sin guantes, lo que no impidió que contuviera dos lanzamientos.

La tanda de penales donde se impuso Coquimbo

Para Coquimbo anotaron Galani, Cornejo, Pratto, Sánchez, Cabrera, Rodríguez, Hernández y Camargo. Fallaron Riveros y Salinas.

Y en la UC marcaron Zampedri, Martínez, Asta-Buruaga, Giani, Farías, González y Medel. Erraron Corral, Mena y Ampuero.

De esta forma, el elenco coquimbano extiende su invicto y levantó su segunda copa en los últimos meses.