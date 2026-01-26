Gimnasia y Esgrima tiene todo listo para un debut histórico de local ante San Lorenzo

El mensaje del Loco Sosa para los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Juan Sosa, ex presidente del club, y reconocido simpatizante les dejó un mensaje a los hinchas por el estreno oficial en Primera de local.

"La verdad que el martes viviremos un día inolvidable con la vuelta histórica a nuestro estadio para jugar con San Lorenzo. Estuvimos mucho tiempo esperando de volver al Víctor Legrotaglie para jugar en Primera", contó el Loco Sosa.

"La cancha seguramente será una fiesta con los hinchas alentando a los jugadores. Estamos muy agradecidos a los dirigentes por todo lo que están haciendo en el club", agregó.

"Todos los hinchas del Lobo del Parque vamos a estar alentando al equipo ante San Lorenzo, en el primer partido en Primera de local", cerró el Loco Sosa.

Embed - El mensaje del Loco Sosa, uno los hinchas reconocidos de Gimnasia y Esgrima

La probable formación de Gimnasia y Esgrima

Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima no confirmó el equipo para el compromiso ante San Lorenzo, pero podrían haber cambios. En principio los once titulares serían los siguientes: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni.

Ulises sánchez Gimnasia-1 Ulises Sánchez uno de los refuerzos de Gimnasia y Esgrima. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Este martes se espera una gran convocatoria en el Víctor Legrotaglie, el día esperado llegó para poder ver al equipo en Primera en el Parque.

Venta de entradas