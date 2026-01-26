Gimnasia y Esgrima tiene todo listo para un debut histórico de local ante San Lorenzo

Gimnasia y Esgrima tras el debut histórico, donde ganó como visitante ante Central Córdoba, espera con ansias el primer partido como local en el estadio Víctor Legrotaglie, que será nada menos que frente a San Lorenzo, uno de los grandes del fútbol argentino.
El encuentro entre el Lobo y el Ciclón se jugará este martes a las 20, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.
Será un día histórico para los hinchas del Lobo, que acudirán en gran número a ver al equipo dirigido por Ariel Broggi. Desde el 5 de octubre del año pasado que el Mensana no juega de local, fue cuando le ganó 1 a 0 a Defensores de Belgrano, antes de la final por el ascenso ante Deportivo Madryn.
El mensaje del Loco Sosa para los hinchas de Gimnasia y Esgrima
Juan Sosa, ex presidente del club, y reconocido simpatizante les dejó un mensaje a los hinchas por el estreno oficial en Primera de local.
"La verdad que el martes viviremos un día inolvidable con la vuelta histórica a nuestro estadio para jugar con San Lorenzo. Estuvimos mucho tiempo esperando de volver al Víctor Legrotaglie para jugar en Primera", contó el Loco Sosa.
"La cancha seguramente será una fiesta con los hinchas alentando a los jugadores. Estamos muy agradecidos a los dirigentes por todo lo que están haciendo en el club", agregó.
"Todos los hinchas del Lobo del Parque vamos a estar alentando al equipo ante San Lorenzo, en el primer partido en Primera de local", cerró el Loco Sosa.
Embed - El mensaje del Loco Sosa, uno los hinchas reconocidos de Gimnasia y Esgrima
La probable formación de Gimnasia y Esgrima
Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima no confirmó el equipo para el compromiso ante San Lorenzo, pero podrían haber cambios. En principio los once titulares serían los siguientes: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni.
Este martes se espera una gran convocatoria en el Víctor Legrotaglie, el día esperado llegó para poder ver al equipo en Primera en el Parque.