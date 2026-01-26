La polémica decisión de Chelsea sobre un jugador argentino que enfureció al Borussia Dortmund

Allí el defensor de 20 años firmó hasta junio de 2026 y rápidamente ganó la titularidad llegando a disputar diez partidos oficiales donde convirtió un gol y aportó una asistencia, aunque su estadía en la Bundesliga estuvo marcada por las molestias musculares.

El defensor se ganó el corazón de los hinchas del Borussia quienes lo aplaudían cada vez que el jugador argentino recuperaba una pelota, pero ahora recibieron una noticia debastadora: el Chelsea decidió repescar a Anselmino, por lo que tuvo que despedirse y regresar a Inglaterra.

El contrato que firmó aclara que los Blues tenían el poder de terminar la cesión antes de tiempo, pero desde el BVB lamentan que en ningún momento dieron indicios de tomar esa decisión; en el diario alemán Bild aseguran que "hay una sensación de shock en el Borussia Dortmund, con los directivos furiosos con sus homólogos de Chelsea".

Por su lado, el medio británico Daily Mail detallaron que las molestias están centradas en la "falta de comunicación y aviso" y que desde Alemania iban a buscar extender el acuerdo porque estaban muy conformes con el rendimiento del argentino.

El diario británico Daily Mail detalló que la decisión impactó más al club alemán por la “falta de comunicación y aviso” desde Inglaterra, ya que no habían dado indicios de antemano de repescar al argentino.

Aaron Anselmino Aaron Anselmino regresa al Chelsea.

Mensajes de despedida para el jugador que regresa al Chelsea

El club alemán manifestó en las redes sociales el lamento que le produjo tener que despedirse de Anselmino al escribir: "El central Aaron Anselmino deja el Borussia Dortmund y regresará al Chelsea FC con efecto inmediato".

"¡Gracias, Aaron, por tu tiempo en el BVB y te deseo lo mejor en el futuro!", continúa el mensaje del club amarillo que tiene como destinatario al jugador argentino.

Además, publicaron un video donde Anselmino se despide de sus compañeros con lágrimas en los ojos mientras que sus colegas también están visiblemente afectados.

Embed One last goodbye pic.twitter.com/Ml6D5XfeHy — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 26, 2026

El video está acompañado con la frase en inglés: "One last goodbye"("un último adiós").