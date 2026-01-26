El Gato Oldrá dejó de ser el técnico de Instituto tras la derrota ante Platense

El ex entrenador de Godoy Cruz Daniel Oldrá se fue de Instituto de Córdoba, tras la derrota por 2 a 1 de este lunes ante Platense, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.
El ex DT de Godoy Cruz Daniel Oldrá se fue de Instituto de Córdoba tras la caída por 2 a 1 ante Platense, en Vicente López, por la fecha 2 del Torneo Apertura
El ex entrenador de Godoy Cruz Daniel Oldrá se fue de Instituto de Córdoba, tras la derrota por 2 a 1 de este lunes ante Platense, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.
"Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico. El club agradece su paso por la Gloria y le desea lo mejor en su carrera. La Comisión Directiva ya se encuentra en búsqueda del nuevo entrenador. Oportunamente se informará quién trabajará de manera interina con el plantel profesional", dijo La Gloria en un comunicado que publicó en las redes sociales sobre la partida del ex DT de Godoy Cruz.
En el debut en el Torneo Apertura el Instituto de Oldrá había caído por 1 a 0 ante Vélez Sarsfield, en Alta Córdoba.
Oldrá, que asumió el 22 de abril de 2025 en La Gloria, dirigió 22 encuentros en ese club, donde ganó cuatro, empató 9 y perdió 9. Instituto convirtió 16 goles y le marcaron 28.
De los últimos 17 partidos ganó únicamente dos encuentros. Además quedó eliminado de octavos de final en el Torneo Apertura 2025, finalizó el Torneo Clausura 2025 en la 13ra pposición y en la tabla anual del 2025 término en el puesto 16.
Además quedó afuera en dieciseisavos de final de Copa Argentina 2025 ante Huracán.
Los delanteros Franco Zapiola y Tomás Nasif convirtieron para el local, mientras que el atacante Alex Luna había conseguido la igualdad parcial para el conjunto cordobés.
Platense se ubicó en la punta de la zona A, con cuatro unidades, mientras que la “Gloria” ocupa la última posición del grupo, sin unidades.
En la próxima fecha, el “Calamar” visitará a Talleres, el sábado 31 de enero a partir de las 22, mientras que el equipo cordpbés recibirá a Lanús, el martes 3 de febrero a las 21.15.