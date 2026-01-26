El Gato Oldrá dejó de ser el técnico de Instituto tras la derrota ante Platense

Los números del Gato Oldrá en Instituto

Oldrá, que asumió el 22 de abril de 2025 en La Gloria, dirigió 22 encuentros en ese club, donde ganó cuatro, empató 9 y perdió 9. Instituto convirtió 16 goles y le marcaron 28.

oldra-tuit

De los últimos 17 partidos ganó únicamente dos encuentros. Además quedó eliminado de octavos de final en el Torneo Apertura 2025, finalizó el Torneo Clausura 2025 en la 13ra pposición y en la tabla anual del 2025 término en el puesto 16.

Además quedó afuera en dieciseisavos de final de Copa Argentina 2025 ante Huracán.

Instituto cayó ante Platense

Los delanteros Franco Zapiola y Tomás Nasif convirtieron para el local, mientras que el atacante Alex Luna había conseguido la igualdad parcial para el conjunto cordobés.

Platense se ubicó en la punta de la zona A, con cuatro unidades, mientras que la “Gloria” ocupa la última posición del grupo, sin unidades.

En la próxima fecha, el “Calamar” visitará a Talleres, el sábado 31 de enero a partir de las 22, mientras que el equipo cordpbés recibirá a Lanús, el martes 3 de febrero a las 21.15.