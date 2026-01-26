La mejor película de Netflix para ver este 2026: la carta oculta y potente de la plataforma

La película de Netflix. que tiene brillo propio entre todas las series y películas del catálogo, cuenta con el papel protagónico de Jessica Chastain, está dirigida por Tate Taylor y es perfecta para comenzar la semana con una buena dosis de drama y aventura.

Con bastantes recomendaciones por parte de los suscriptores de Netflix y calificaciones muy positivas, la trama la película es llamativa por donde se la mire: la protagonista es una adicta en recuperación y ex soldado, que mata a personas a pedidos.