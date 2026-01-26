Una muy buena opción para vibrar frente a la pantalla de Netflix, es esta película de drama acción y suspenso, que por momentos te dejará sin aliento y ya es una de las más vistas de la plataforma. Estamos hablando de la película Ava, una propuesta de 2020 que se ha transformado en la favorita de buena parte del público.
La mejor película de Netflix para ver este 2026: la carta oculta y potente de la plataforma
Esta brillante película es el plan perfecto para los usuarios más exigentes de Netflix, sobre todo los que se desviven por las series y películas de suspenso
La película de Netflix. que tiene brillo propio entre todas las series y películas del catálogo, cuenta con el papel protagónico de Jessica Chastain, está dirigida por Tate Taylor y es perfecta para comenzar la semana con una buena dosis de drama y aventura.
Con bastantes recomendaciones por parte de los suscriptores de Netflix y calificaciones muy positivas, la trama la película es llamativa por donde se la mire: la protagonista es una adicta en recuperación y ex soldado, que mata a personas a pedidos.
La película Ava tuvo su estreno en diciembre 2020 y tiene una duración de 1 hora y 37 minutos.
Netflix: de qué trata la película Ava
La película de Netflix sumergirá al usuario en una historia que la tiene a Ava (Jessica Chastain) como protagonista principal. Ella es una mujer muy cautivante e inteligente, que trabaja para una organización de operaciones secretas, que tiene como propósito un objetivo que no es del todo normal: asesina a personas de alto perfil. En pleno trabajo, todo se controla para Ava, ya que todo se sale de control frente a una de sus víctimas. Contrariamente a lo que esperaba, ahora es su vida la que está en peligro.
Reparto de Ava, película de Netflix
- Jessica Chastain (Ava Faulkner)
- Colin Farrell (Simon)
- Geena Davis (Bobbi Faulkner)
- Common (Michael)
- John Malkovich (Duke)
- Christopher Domig (Gunther)
Tráiler de Ava, película de Netflix
Dónde ver la película Ava, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Ava se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Ava está disponible en Prime Video.
- España: la película Ava no está disponible en Netflix.