Qué dijo Franco Colapinto tras las primeras pruebas con su nuevo monoplaza de Alpine

Además, no perdió la oportunidad para felicitar al equipo de Alpine: "El equipo ha hecho un gran trabajo preparándolo todo para que el coche esté listo para correr el primer día de la prueba aquí en Barcelona".

"Siempre hay mucho que aprender en esta etapa del año, con tantas cosas nuevas que comprender. Es agradable ver tanta positividad y optimismo en el garaje y ver a todo el mundo esforzándose al máximo. Tenemos dos días más para correr en pista aquí, donde necesitamos sumar más kilómetros y completar más vueltas", continuó analizando Colapinto.

La competencia en la Fórmula 1 comienza el fin de semana del 6 de marzo en el Gran Premio de Australia, Melbourne: "Nos centraremos en nosotros mismos, seguiremos trabajando duro, mantendremos la energía positiva y trataremos de aprovechar al máximo el shakedown de esta semana".

Franco Colapinto - Alpine Franco Colapinto se prepara por primera vez como piloto titular.

Franco Colapinto comparó su nuevo monoplaza con el anterior

El monoplaza de Alpine de 2025 fue duramente criticado durante la temporada pasada ya que carecía de potencia, pero el nuevo auto de Franco Colapinto presentó un motor Renault, lo que dejaría esos problemas en el pasado: "Los coches son muy diferentes. Hay grandes cambios y eso siempre es muy emocionante. El equipo ha hecho un gran trabajo al traer el coche aquí para esta prueba".

"Ha sido muy duro para todos, tanto para los chicos como para las chicas de Enstone. Han hecho un gran esfuerzo. Todos estamos muy agradecidos por ello y felices de empezar a trabajar con este nuevo coche", explicó el piloto argentino.

Es la primera vez que Colapinto realiza una pretemporada ya que ni en Williams ni en Alpine había sido piloto titular: "Es muy diferente. Pero, por supuesto, es lo que necesitaba en años anteriores. Conseguir este kilometraje, este ritmo y todo lo aprendido al principio de la temporada es muy útil. Así que, por supuesto, voy a intentar sacarle el máximo partido trabajando mucho con el equipo".

"Es algo nuevo para todos y eso siempre merece mucho trabajo y esfuerzo por parte de cada miembro del equipo, que es lo que estamos haciendo. Nos esperan unos días muy emocionantes. Esperemos que los próximos días sean buenos y podamos acumular más kilómetros y conocer un poco más el coche por dentro", agregó el nacido en Pilar.

Además, enumeró los cambios que presenta el monoplaza: "Son muy diferentes. Quiero decir, al fin y al cabo, sigue siendo un coche de carreras y hay que conducirlo rápido, dentro de la parrilla disponible, y eso es muy similar. Pero la técnica está cambiando un poco. Los neumáticos y la gestión de energía son mucho más finos, más pequeños y, como sabes, hay muchos cambios a los que, por supuesto, tenemos que adaptarnos y readaptar nuestra forma de conducir, cosas que hemos aprendido en el pasado".

"Cuando los equipos fabrican un coche nuevo, la filosofía cambia ligeramente con respecto al anterior, y también la forma en que trabajamos con la configuración. Aprendemos muchas cosas al 100% e intentamos encontrar mi dirección. Y creo que, en la medida en que trabajemos bien con el equipo, obtendremos buenos resultados en Barcelona. Ahí está nuestro enfoque. Creo que debemos centrarnos en nosotros mismos y luego intentar sacar el máximo partido a esta temporada", concluyó Franco Colapinto.