La publicación de la Fórmula 1 que hizo delirar a los fanáticos de Franco Colapinto y Alpine: "Los pie' en la tierra..."

Franco Colapinto tendrá su debut como titular en laFórmula 1 este año a bordo del Alpine. Por ello el argentino participó este viernes de la presentación que la escudería francesa hizo, en un ostentoso evento realizado sobre un crucero en Barcelona, del A526 que utllizará en la temporada 2026 que comienza en marzo.
Mostrando colores intensos, y sin el patrocinio de Mercado Libre, Alpine mostro su monoplaza con la que espera poder ser un equipo más competitivo este 2026 en el campeonato de constructores y de pilotos.
"Estamos listos. Es mi primera presentación en F1 es un placer estar acá. Es un día histórico, trabajamos muy fuerte todos. Estoy muy entusiasmado. Por primera vez me voy a poder sacarle provecho a una pretemporada para prepararme de la mejor manera para un campeonato completo. Me siento muy involucrado con este proyecto", expresó Franco Colapinto en la presentación del auto de Alpine.
La publicación que la Fórmula 1 le dedicó a Franco Colapinto luego de la presentación del auto de Alpine
Es sabido que Franco Colapinto tracciona multitudes y adonde quiera que va hay cientos de argentinos y fanáticos que esperan poder interactuar con él y demostrar su cariño hacia el argentino. Conociendo este contexto, la Fórmula 1 le dedicó un posteo a Colapinto luego de la presentación de Alpine augurándole un buen año en la temporada que comienza desde el principio (no cuando ya está comenzada como en Williams o en el primer año a bordo del A525).
"Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo. Franco, listo para su primer año como titular", escribió la cuenta de la Fórmula 1 en sus redes oficiales. De inmediato, seguidores de todo el mundo comenzaron a darle su apoyo a Franco Colapinto con comentarios y likes que viralizaron la publicación.
La temporada de la Fórmula 1 comenzará oficialmente el fin de semana del 6 de marzo con el primer Gran Premio en Australia. Franco Colapinto correrá 24 carreras a lo largo de todo el 2026 culminando su presentación en Abu Dhabi a final de año.