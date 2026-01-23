La publicación de la Fórmula 1 que hizo delirar a los fanáticos de Franco Colapinto y Alpine: "Los pie' en la tierra..."

La publicación que la Fórmula 1 le dedicó a Franco Colapinto luego de la presentación del auto de Alpine

Es sabido que Franco Colapinto tracciona multitudes y adonde quiera que va hay cientos de argentinos y fanáticos que esperan poder interactuar con él y demostrar su cariño hacia el argentino. Conociendo este contexto, la Fórmula 1 le dedicó un posteo a Colapinto luego de la presentación de Alpine augurándole un buen año en la temporada que comienza desde el principio (no cuando ya está comenzada como en Williams o en el primer año a bordo del A525).

"Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo. Franco, listo para su primer año como titular", escribió la cuenta de la Fórmula 1 en sus redes oficiales. De inmediato, seguidores de todo el mundo comenzaron a darle su apoyo a Franco Colapinto con comentarios y likes que viralizaron la publicación.

publicación formula 1

La temporada de la Fórmula 1 comenzará oficialmente el fin de semana del 6 de marzo con el primer Gran Premio en Australia. Franco Colapinto correrá 24 carreras a lo largo de todo el 2026 culminando su presentación en Abu Dhabi a final de año.