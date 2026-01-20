Franco Colapinto, listo para la presentación oficial del nuevo Alpine que conducirá en 2026

Mientras Alpine prepara la presentación del nuevo monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1, Franco Colapinto apareció en las redes sociales con la nueva indumentaria oficial del equipo.
El argentino y el francés Pierre Gasly presentaron la nueva vestimenta de la marca británica Astore que estará próximamente disponible para los fanáticos en el sitio oficial de la escudería.
En medio de una gran expectativa y sin revelar detalles, Alpine prepara los detalles para el shakedown del nuevo A526 previsto para el jueves 22 en Silverstone y la presentación del diseño del auto anunciada para el viernes 23 en Barcelona.
Con el A526 que llevará motor Mercedes, Alpine afronta una temporada con fuertes cambios técnicos mientras mantiene la nomenclatura que combina el código interno del proyecto A500 del equipo con la temporada 2026.
Franco Colapinto está desde hace unos días en Enstone, la base operativa de Alpine en el Reino Unido, en un momento clave de la preparación donde cada detalle cuenta para el desarrollo del monoplaza.
El piloto trabaja en el simulador, además de cumplir con otros detalles como la prueba de asiento, compromisos de marketing y afina su adaptación al auto antes de salir a pista de manera oficial.
La presencia de Colapinto en Enstone y su participación activa en la preparación refuerzan su lugar dentro de la estructura, en un año que puede resultar determinante para su proyección dentro de la Fórmula 1.