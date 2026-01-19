Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Se viene el nuevo A526

La sorprendente manera en la que Alpine revelará el auto de Franco Colapinto

El viernes que viene el mundo de la Fórmula 1 conocerá el nuevo monoplaza de Alpine: Franco Colapinto y Pierre Gasly serán parte del lanzamiento

Emanuel Trilla Donoso
El monoplaza de Franco Colapinto verá la luz el próximo viernes.

Franco Colapinto cuenta los días y las horas para volver a subirse a su monoplaza de Alpine que para la temporada 2026 de la Fórmula 1 sufrió una serie de cambios que, según aseguran, lo ubicarán más cerca de la zona de premiación que de las últimas posiciones.

Por el momento, el argentino se encuentra realizando trabajos en el simulador ubicado en las instalaciones de Enstone, en el Reino Unido, mientras aguarda la presentación del coche, que se realizará el próximo viernes 23 de enero desde las 17.30 en Barcelona, en lo que promete ser un evento sin precedentes para la escudería francesa.

Franco Colapinto
El equipo de Franco Colapinto está expectante con la nueva temporada de la Fórmula 1.

La sorprendente manera en la que Alpine revelará el auto de Franco Colapinto

El lanzamiento de los monoplazas de Franco Colapinto y Pierre Gasly se podrán seguir a través de internet por los canales oficiales de la Fórmula 1, además las redes sociales de Alpine también prepararon una cobertura para sus fanáticos.

Con el objetivo de explotar la marca, es que decidieron que el coche del argentino y del francés sea conocido por el mundo al ser presentado sobre un barco sobre las aguas del Mar Balear, frente a las costas de Barcelona.

Según informó el diario Olé, utilizarán un barco facilitado por la empresa MSC, su socia principal desde 2025. Además de los pilotos, estarán presentes Flavio Briatore y Steve Nielsen, jefes de Alpine, y también participarán los patrocinadores, en un evento en el que se mezclarán marketing, innovación y espectáculo.

Franco Colapinto
Franco Colapinto busca dejar el 2025 atrás y encarar la nueva temporada con energías renovadas.

El calendario de Franco Colapinto en la Fórmula 1

  • GP de Australia: 6-8 de marzo.
  • GP de China: 13-15 de marzo.
  • GP de Japón: 27-29 de marzo.
  • GP de Baréin: 10-12 de abril.
  • GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril.
  • GP de Miami: 1-3 de mayo.
  • GP de Canadá: 22-24 de mayo.
  • GP de Mónaco: 5-7 de junio.
  • GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio.
  • GP de Austria: 26-28 de junio.
  • GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio.
  • GP de Bélgica: 17-19 de julio.
  • GP de Hungría: 24-26 de julio.
  • GP de Países Bajos: 21-23 de agosto.
  • GP de Italia: 4-6 de septiembre.
  • GP de España: 11-13 de septiembre.
  • GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre.
  • GP de Singapur: 9-11 de octubre.
  • GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre.
  • GP de México: 30 octubre - 1 noviembre.
  • GP de Brasil: 6-8 de noviembre.
  • GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre.
  • GP de Catar: 27-29 de noviembre.
  • GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre.

