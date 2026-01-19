Por el momento, el argentino se encuentra realizando trabajos en el simulador ubicado en las instalaciones de Enstone, en el Reino Unido, mientras aguarda la presentación del coche, que se realizará el próximo viernes 23 de enero desde las 17.30 en Barcelona, en lo que promete ser un evento sin precedentes para la escudería francesa.

Franco Colapinto El equipo de Franco Colapinto está expectante con la nueva temporada de la Fórmula 1.

La sorprendente manera en la que Alpine revelará el auto de Franco Colapinto

El lanzamiento de los monoplazas de Franco Colapinto y Pierre Gasly se podrán seguir a través de internet por los canales oficiales de la Fórmula 1, además las redes sociales de Alpine también prepararon una cobertura para sus fanáticos.