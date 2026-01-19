Franco Colapinto cuenta los días y las horas para volver a subirse a su monoplaza de Alpine que para la temporada 2026 de laFórmula 1 sufrió una serie de cambios que, según aseguran, lo ubicarán más cerca de la zona de premiación que de las últimas posiciones.
La sorprendente manera en la que Alpine revelará el auto de Franco Colapinto
El lanzamiento de los monoplazas de Franco Colapinto y Pierre Gasly se podrán seguir a través de internet por los canales oficiales de la Fórmula 1, además las redes sociales de Alpine también prepararon una cobertura para sus fanáticos.
Con el objetivo de explotar la marca, es que decidieron que el coche del argentino y del francés sea conocido por el mundo al ser presentado sobre un barco sobre las aguas del Mar Balear, frente a las costas de Barcelona.
Según informó el diario Olé, utilizarán un barco facilitado por la empresa MSC, su socia principal desde 2025. Además de los pilotos, estarán presentes Flavio Briatore y Steve Nielsen, jefes de Alpine, y también participarán los patrocinadores, en un evento en el que se mezclarán marketing, innovación y espectáculo.