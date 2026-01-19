Un cóndor juvenil que no podía volar fue rescatado, se recuperó y ya está otra vez en su hábitat

condor reinsertado1 Esta temporada ya han sido recuperados y reinsertados dos cóndores andinos. Foto: Gobierno de Mendoza

El segundo cóndor andino rescatado

El de las últimas horas es el segundo ejemplar liberado esta temporada, merced al trabajo del Ministerio de Energía y Ambiente con distintas asociaciones como las fundaciones Cullunche y BioAndina para la conservación de esta especie emblemática.

El rescate se activó tras el aviso de un ciudadano al 911, quien alertó sobre la presencia de un ave que no podía volar y se encontraba posada a unos 60 metros de altura sobre un cerro. La comunicación fue derivada a la Policía Rural Zona Sur, que acudió al lugar, localizó al ejemplar y puso en marcha el protocolo de rescate del Departamento de Fauna.

Antecedente reciente en Tunuyán

Meses atrás, una hembra adulta de cóndor andino fue rescatada en el departamento de Tunuyán, luego de que una familia la encontrara posada en el techo de su vivienda sin poder emprender vuelo. Gracias al aviso inmediato, se activó el protocolo de atención de fauna silvestre.

Guardaparques del Área Natural Protegida Manzano Histórico–Portillo de Piuquenes, junto con personal de la Policía Rural del Valle de Uco, acudieron al lugar y lograron contener al ejemplar sin causarle estrés adicional. El ave fue trasladada al Ecoparque Mendoza, donde se realizó una evaluación clínica completa, incluyendo análisis de laboratorio, estudios radiográficos y controles sanitarios.

Los profesionales constataron un buen estado general, con condición corporal óptima y un peso acorde para una hembra adulta silvestre.

Los estudios confirmaron que no existía intoxicación por plomo. A partir de la evolución clínica, se sospechó una intoxicación leve por agroquímicos, que fue revertida rápidamente gracias al tratamiento de sostén aplicado. El ejemplar respondió favorablemente, comenzó a alimentarse por sí mismo y fue trasladado a un recinto de grandes dimensiones acondicionado para simular su entorno natural, con aislamiento humano estricto.

Luego de completar su recuperación, fue reinsertada en su hábitat en el Área Natural Protegida Manzano Histórico–Portillo de Piuquenes.

condor reinsertado2 La ceremonia de reinserción del cóndor andino juvenil. Foto: Gobierno de Mendoza

El rol central de la ciudadanía

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recordaron que la participación activa de los ciudadanos es vital para la protección de la fauna silvestre. Ante la presencia de animales heridos, desorientados o en riesgo, se recomienda no intervenir sin acompañamiento técnico y comunicarse de inmediato a los canales oficiales: