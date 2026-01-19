¿Quién es el ex Independiente Rivadavia y San Martín SJ que cerró Godoy Cruz?

Federico Milo es el último alta que tiene Mariano Toetdli. El lateral izquierdo es uno de los pocos casos que vistió las camisetas de la Lepra, el Verdinegro y el Tomba, algo que se dará una vez que tenga su debut en la Bodega. Su último paso fue en la categoría con los colores de Temperley, con lo que jugó 20 encuentros.

federico milo.jfif Federico Milo, además de GELP, jugó en Independiente Rivadavia y San Martín de San Juan.

El defensor nació deportivamente en Arsenal de Sarandí y luego paso al Santo de la vecina provincia, donde apenas jugó 16 encuentros. Su recorrido siguió con sus pasos por Unión de Santa Fe, Aldosivi de Mar del Plata, Ionikos de Grecia, Sport Boys de Perú y Gimnasia de La Plata hasta de caer en Independiente Rivadavia (jugó solo 12 encuentros).