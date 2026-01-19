¿Quién es el ex Independiente Rivadavia y San Martín SJ que cerró Godoy Cruz?
A horas del cierre del libro de pases de Primera, el Tomba abrochó un refuerzo que tuvo pasos por Independiente Rivadavia y el Verdinegro
Por UNO
Santino Andino fue la gran novela del mercado de pases, operación que quedó cerrada y terminó de tener forma el fin de semana. Concluido ese tema, Godoy Cruz sigue rearmando su plantel que tendrá la difícil tarea de trajinar en Primera Nacional. En ese marco, abrochó una cara nueva con paso en Independiente Rivadavia y San Martín de San Juan.
Federico Milo es el último alta que tiene Mariano Toetdli. El lateral izquierdo es uno de los pocos casos que vistió las camisetas de la Lepra, el Verdinegro y el Tomba, algo que se dará una vez que tenga su debut en la Bodega. Su último paso fue en la categoría con los colores de Temperley, con lo que jugó 20 encuentros.
El defensor nació deportivamente en Arsenal de Sarandí y luego paso al Santo de la vecina provincia, donde apenas jugó 16 encuentros. Su recorrido siguió con sus pasos por Unión de Santa Fe, Aldosivi de Mar del Plata, Ionikos de Grecia, Sport Boys de Perú y Gimnasia de La Plata hasta de caer en Independiente Rivadavia (jugó solo 12 encuentros).
Con 34 años, el experimentado marcador de punta llega para darle una opción más al entrenador en el puesto, con nutrida competencia porque también están Juan Segundo Morán y Andrés Meli, quienes por ahora, siguen dentro del plantel para la nueva temporada.