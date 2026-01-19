Abierto de Australia: cómo les fue a los argentinos y el nuevo récord de Djokovic

tirante thiago Thiago Tirante fue la única buena noticia de este lunes para los tenistas argentinos en el Abierto de Australia.

Qué sigue para los argentinos en el Abierto de Australia

Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña,ya conocen a los rivales que enfrentarán en la segunda ronda del Abierto de Australia 2026. Etcheverry jugará contra el británico Arthur Fery, 185 del mundo y proveniente de la qualy; Francisco Cerúndolo hará lo propio con el bosnio Damir Dzumhur y Comesaña se medirá con el estadounidense Frances Tiafoe.

Novak Djokovic inició su Abierto de Australia número 21

A sus 38 años, Novak Djokovic arrancó su vigésimo primera participación en el Abierto de Australia, certamen que supo conquistar en diez ocasiones y que lo tiene como el máximo ganador en la historia del torneo en modalidad singles masculino. Con su victoria, el oriundo de Belgrado registró un nuevo récord: llegó al centenar de triunfos en tres de los cuatro Grand Slams y, en septiembre, podrá hacer cartón lleno en el US Open, donde acumula 95 triunfos.

djokovic melbourne Djokovic sigue haciendo historia en el Abierto de Australia.

En el primer partido de la temporada 2026, el serbio superó al español Pedro Martínez por 6-3, 6-2 y 6-2. Djokovic disputará la segunda ronda en Melbourne ante el italiano Francesco Maestrelli, debutante en Grand Slam y verdugo por 6-4, 3-6, 6-7(4), 6-1, 6-1 del francés Terence Atmane.