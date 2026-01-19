Abierto de Australia 2026: Mariano Navone no pudo superar la primera ronda

Mariano Navone fue el segundo argentino en quedar eliminado en la primera ronda del Abierto de Australia 2026, primer Grand Slam de la temporada.
Tras la derrota de Camilo Ugo y las victorias de Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña en la jornada inicial, La Nave fue el primero en salir a la cancha en Melbourne y perdió contra el serbio Hamad Medjedovic por 6-2, 6-7, 5-4 y 6-2.
Pese a la reacción que le permitió ganar el segundo set, Navone no pudo seguir con vida en el certamen donde esta madrugadae lunes debutarán Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo, Solana Sierra y Sebastián Báez.
Tirante y Juanma Cerúndolo jugarán esta madrugada con los locales Aleksandar Vukic y Jordan Thompson, respectivamente, Sierra lo hará con la japonesa Moyuka Uchijima y Báez lo hará recién a la noche (la mañana del martes en Australia) frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard.
Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña, clasificados a la segunda ronda del Abierto de Australia 2026, ya conocen a sus próximos rivales.
Etcheverry jugará contra el británico Arthur Fery, 185 del mundo y proveniente de la qualy; Fran Cerúndolo lo hará con el bosnio Damir Dzumhur y Comesaña con el estadounidense Frances Tiafoe.