Abierto de Australia 2026: Mariano Navone no pudo superar la primera ronda

Tras la derrota de Camilo Ugo y las victorias de Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña en la jornada inicial, La Nave fue el primero en salir a la cancha en Melbourne y perdió contra el serbio Hamad Medjedovic por 6-2, 6-7, 5-4 y 6-2.

Pese a la reacción que le permitió ganar el segundo set, Navone no pudo seguir con vida en el certamen donde esta madrugadae lunes debutarán Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo, Solana Sierra y Sebastián Báez.