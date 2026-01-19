Los beneficios del tomillo, mejora el estado de ánimo, combate el acné y el mal aliento

Porque al tomillo se le reconoce desde ayudar a mejorar el estado de ánimo, combatir el acné y el mal aliento, hasta evitar la sensación de pesadez después de las comidas.

En cuanto al acné, la tintura de tomillo podría ser la solución más práctica y con menos efectos secundarios para combatir esta otra bacteria que genera los incómodos y antiestéticos granitos.

El consumo de tomillo ayuda bastante para limpiar las vías respiratorias y desinflamarlas en pacientes con asma o con enfermedades respiratorias. Ayuda tanto a las vías altas como bajas, reduciendo la tos espasmódica.

Tiene un efecto expectorante, ayudando a abrir las vías y facilitando a que los bronquios eliminen las secreciones.

Por otro lado, es un gran antiséptico que combate las bacterias que puedan estar causando la enfermedad respiratoria.

La planta del tomillo ayuda a reducir los efectos de una mala digestión, como lo es la fermentación. Disminuye la formación de gases y alivia los cólicos causados por ellos.

Agregarlo como condimento puede ser una gran adición a cualquier platillo. Por otro lado, el tomillo estimula la secreción de jugos gástricos, necesarios para la correcta digestión estomacal.

La aplicación tópica de tomillo acelera el proceso de cicatrización. Puede ser útil en situaciones como quemaduras, heridas superficiales, heridas infectadas, acné, llagas o ampollas.

Estas cicatrices se tratan con miel de tomillo, que en combinación con el preciado líquido resulta en un gran desinfectante usado incluso en hospitales.

Fuente: eltrecetv.com.ar