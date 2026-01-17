Las avellanas tienen beneficios que favorecen y mejoran la vista

Incorporarlas moderadamente a tu dieta alimentaria no solo te ofrece sabor y textura, si no que puede ayudarte a frenar el deterioro visual relacionado con el envejecimiento.

Según el sitio, elindependiente.com, las avellanas poseen un elevado contenido de vitamina E, un gran antioxidante, que protege a las células del ojo del daño oxidativo que menoscaba la llegada de los radicales libres.

Esta función es importante para la prevención del envejecimiento de la retina y para evitar la degeneración macular relacionada con la edad, que es la principal causa de la pérdida de visión en los individuos de más de 60 años.

Por otra parte, el aporte de vitamina B2 y ácido fólico contribuye a la disminución del riesgo de cataratas y a la regeneración celular.

Las avellanas son uno de los frutos secos más recomendables para la dieta, dado su alto contenido de proteínas, antioxidantes y minerales.

Aunque al igual que otros alimentos ricos en grasas saludables, deben consumirse en cantidades moderadas, para que no promuevan el aumento de peso.

La degeneración macular asociada con la edad es una enfermedad progresiva que afecta a la mácula, la zona de la retina fundamental para la visión central y la visión detallada, y aunque existen tratamientos médicos que pueden retrasar su evolución, la mejor opción de todas es la prevención.

Los avellanas en la dieta permiten disfrutar de los nutrientes que permiten fortalecer la salud ocular en el interior y actuar con carácter preventivo ante este tipo de enfermedades.

Este fruto seco posee una rica cantidad de grasas saludables que pueden ayudar a proteger el sistema cardiovascular.

Esto se debe a que son ricas en grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, las cuales son saludables. De hecho, el 78 % de su grasa es monoinsaturada.

Las avellanas crudas son una fuente moderada de proteína vegetal y además de aportarle energía al organismo, colaboran en la regeneración de las células, tejidos y órganos.