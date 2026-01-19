Inicio Ovación Fútbol Lanús
Copa Argentina

Lanús, con Marcelino Moreno como figura, goleó y avanzó en la Copa Argentina

Lanús, campeón de la Copa Sudamericana en 2025, empezó el 2026 con una contundente goleada ante Sarmiento de La Banda y avanzó de ronda en la Copa Argentina.

Por UNO
Moreno brilló e hizo dos goles.

Moreno brilló e hizo dos goles.

Lanús, campeón de la Copa Sudamericana en 2025, empezó el 2026 con una contundente goleada ante Sarmiento de La Banda y avanzó de ronda en la Copa Argentina.

El Granate, con dos goles y una gran actuación del mendocino Marcelino Moreno, venció sin inconvenientes a un rival de otra categoría.

lanus 1

Rodrigo Castillo y Guillermo Guzmán, en contra, completaron el triunfo de Lanús en cancha de Estudiantes de Caseros, donde Alfredo Roldán marcó el transitorio empate del equipo santiagueño.

Lanús, que próximamente afrontará la Recopa Sudamericana, avanzó a 16avos de final donde espera por el ganador entre Instituto de Córdoba y Atlanta.

Embed - LANÚS 4 - 1 SARMIENTO (LA BANDA) | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

Los 32avos de final de la Copa Argentina 2026

Domingo 18 de enero

  • Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
  • Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1

Lunes 19 de enero

  • Estudiantes de L.P. - Ituzaingó, a las 21.15 horas en Banfield (TV)

Miércoles 21 de enero

  • Argentinos Jrs. - F.C. Midland, a las 21.15 horas en Lanús (TV)

Miércoles 04 de febrero

  • Platense - Argentino (Monte Maíz), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Talleres (Cba.) - Arg. de Merlo, en horario y estadio a confirmar (TV)

Jueves 05 de febrero

  • Dep. Riestra - Deportivo Maipú, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Barracas Ctral. - Temperley, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 11 de febrero

  • Ctral. Córdoba (S.E.) - G. y Esgrima (Jujuy), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Rosario Ctral. - Sp. Belgrano (S. Fco.), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 17 de febrero

  • Aldosivi (M.D.P.) - San Miguel, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Tigre - Claypole, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • River - Cdad. de Bolívar, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 24 de febrero

  • Boca - Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de febrero

  • San Martín (S. Juan) - Dep. Madryn, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Godoy Cruz - Dep. Morón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 20 de marzo

  • San Lorenzo de A. - Dep. Rincón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de marzo

  • Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • At. Tucumán - Sp. Barracas, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 27 de marzo

  • Belgrano (Cba.) - At. de Rafaela, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Independiente - Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar (TV)

Sábado 28 de marzo

  • Racing Club - San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar (TV)

Domingo 29 de marzo

  • Newell´s O. Boys - Acassuso, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Huracán - Olimpo (B. Blanca), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 31 de marzo

  • Unión - Agropecuario Arg., en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 01 de abril

  • Instituto A.C. Cba. - Atlanta, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Def. y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 07 de abril

  • Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • G. y Esgrima L.P. - Camioneros, en horario y estadio a confirmar (TV)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas