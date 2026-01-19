Lanús, con Marcelino Moreno como figura, goleó y avanzó en la Copa Argentina

Lanús, campeón de la Copa Sudamericana en 2025, empezó el 2026 con una contundente goleada ante Sarmiento de La Banda y avanzó de ronda en la Copa Argentina.
El Granate, con dos goles y una gran actuación del mendocino Marcelino Moreno, venció sin inconvenientes a un rival de otra categoría.
Rodrigo Castillo y Guillermo Guzmán, en contra, completaron el triunfo de Lanús en cancha de Estudiantes de Caseros, donde Alfredo Roldán marcó el transitorio empate del equipo santiagueño.
Lanús, que próximamente afrontará la Recopa Sudamericana, avanzó a 16avos de final donde espera por el ganador entre Instituto de Córdoba y Atlanta.
