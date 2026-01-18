Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia: de los puntos positivos de la victoria al futuro de Sebastián Villa

El vigente campeón debutó y ganó con autoridad. La idea de Alfredo Berti para el nuevo Independiente Rivadavia y qué será del futuro de Sebastián Villa

Amadeo Inzirillo
Amadeo Inzirillo
Independiente Rivadavia se estrenó con sonrisa.

Siempre el primer partido de una temporada es incómodo y una incógnita. Casi sin tiempo de preparación, Independiente Rivadavia tuvo que dar la cara para defender la histórica Copa Argentina lograda en la pasada temporada, y al menos, el arranque fue positivo.

Sin Sebastián Villa, Alfredo Berti armó un equipo de atrás para adelante. Lo primero fue buscar la solidez defensiva, armando una robusta estructura con tres zagueros y dos laterales/volantes. Ahí, el ABC del deté: primero, el arco en cero.

Alex Arce, hombre gol de Independiente Rivadavia.

Villalba-Costa-Studer más el vuelo de Osella-Elordi y el equilibrio de Tomás Bottari redondearon un equipo que casi no tuvo problemas en el arco del seguro Bolcato. Apenas hubo un lapso de desconcierto en el arranque del complemento, algo que rápidamente quedó sin efecto por el cerrojo leproso.

Sólido en defensa, la otra parte del plan fue intentar generar juego, algo que llegó por las bandas. Ahí, los carrileros marcaron la diferencia y fueron los que abastecieron a Alex Arce, la referencia donde desembocaron los ataques. Ese juego por las bandas le quitó protagonismo a al tándem Florentin-Fernández, las usinas de juego.

Para destacar hay varios puntos: el cero del pibe Bolcato (no le han hecho goles en sus tres partidos), la estructura defensiva, el gol de Alex Arce y los reestrenos de Elordi (asistencia) y Ríos (gol).

Con todo lo que significa un primer encuentro, ganar y de esta manera es positivo, más aún, ante un rival que suele estar en la conversación en la Primera Nacional. Buen punto de partida para una larga temporada que tendrá competencias varias por delante.

A la espera de Sebastián Villa

La gran ausencia en el arranque fue la de Sebastián Villa. El delantero colombiano, con contrato vigente en Independiente Rivadavia, siguió la victoria de la Lepra desde su Colombia natal a la espera de novedades con respecto a su futuro.

Caído lo de River Plate, la idea de la CD es negociarlo en el exterior y no en el mercado interno: "Hay ofertas del exterior, no vamos a negociarlo en el mercado local. Vamos a hablar con Sebastián Villa para ver qué es lo mejor para todos. La chance de que se quede está abierta pero tenemos dos propuestas y las estamos analizando", dijo Daniel Vila post partido.

