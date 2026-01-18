Independiente Rivadavia: de los puntos positivos de la victoria al futuro de Sebastián Villa

Sólido en defensa, la otra parte del plan fue intentar generar juego, algo que llegó por las bandas. Ahí, los carrileros marcaron la diferencia y fueron los que abastecieron a Alex Arce, la referencia donde desembocaron los ataques. Ese juego por las bandas le quitó protagonismo a al tándem Florentin-Fernández, las usinas de juego.

Para destacar hay varios puntos: el cero del pibe Bolcato (no le han hecho goles en sus tres partidos), la estructura defensiva, el gol de Alex Arce y los reestrenos de Elordi (asistencia) y Ríos (gol).

Con todo lo que significa un primer encuentro, ganar y de esta manera es positivo, más aún, ante un rival que suele estar en la conversación en la Primera Nacional. Buen punto de partida para una larga temporada que tendrá competencias varias por delante.

A la espera de Sebastián Villa

La gran ausencia en el arranque fue la de Sebastián Villa. El delantero colombiano, con contrato vigente en Independiente Rivadavia, siguió la victoria de la Lepra desde su Colombia natal a la espera de novedades con respecto a su futuro.

Caído lo de River Plate, la idea de la CD es negociarlo en el exterior y no en el mercado interno: "Hay ofertas del exterior, no vamos a negociarlo en el mercado local. Vamos a hablar con Sebastián Villa para ver qué es lo mejor para todos. La chance de que se quede está abierta pero tenemos dos propuestas y las estamos analizando", dijo Daniel Vila post partido.