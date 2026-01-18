Inicio Ovación Boxeo Brisa Alfonzo
Brisa Alfonzo y Abraham Buonarrigo ya tienen fecha y pelearán en San Martín

La campeona argentina Brisa Alfonzo y el ex titular sudamericano Abraham Buonarrigo pelearán en febrero próximo en el Casino de San Martín

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
Brisa Alfonzo pelará el próximo 28 de febrero en San Martín,  y sería la primera defensa de su título argentino superpluma.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La temporada del boxeo profesional en Mendoza tendrá inicio en febrero próximo y los actores principales serán la Chinita Brisa Alfonzo y el Turco Abraham Buonarrigo. Con la organización de Pandolfino Box la actividad local se pondrá en marcha con un auspicioso calendario, tanto rentado como amateur.

Esta semana se confirmó la fecha de este festival de boxeo profesional y amateur y el lugar donde se realizará. Será el sábado 28 de febrero, en el Casino de Mendoza Zona Este (calle Miguez y Ruta 50), ciudad de San Martín. Se gestiona que la pelea de Brisa Alfonzo (8-1-1, 1 KO) sea la primera defensa del título argentino superpluma que conquistó en agosto del 2025. Por su parte, también Abraham Buonarrigo podría tener un combate titular.

abraham-buonarrigo-fedebol (1).jpg
Abraham Buonarrigo ha sido campe&oacute;n Fedebol AMB y Sudamericano de peso supermediano. Tambi&eacute;n la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Abraham Buonarrigo ha sido campeón Fedebol AMB y Sudamericano de peso supermediano. También la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Boxeo en San Martín y con títulos en juego para Brisa Alfonzo y Buonarrigo

El promotor mendocino Jorge Pandolfino, en entrevistas realizadas en la última velada que organizó, el 12 de diciembre en el Park Hyatt Mendoza, con televisación de Canal Siete en vivo, adelantó que la próxima reunión estaba prevista para febrero, y esta semana se confirmó desde su promotora que será el 28.

Los rivales aún no han sido confirmados, pero serán rankeados debido a que se trabaja para que los pleitos principales sean titulares,

Brisa Alfonzo se coronó campeona argentina en la categoría superpluma el pasado 29 de agosto, cuando superó por descalificación en el último asalto a la jujeña Laura Carabajal. Posteriormente la China combatió el pasado 12 de diciembre en el Park Hyatt, derrotando por puntos a la entrerriana Verónica Isabel Núñez.

Por su parte, en la misma velada de diciembre, Abraham Buoanarrigo, ex campeón Fedebol AMB y Sudamericano (no perdió este título sobre el ring), superó rápidamente al púgil peruano Jesús Avilés, al que noqueó en el segundo asalto.

