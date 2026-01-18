Brisa Alfonzo y Abraham Buonarrigo ya tienen fecha y pelearán en San Martín

Esta semana se confirmó la fecha de este festival de boxeo profesional y amateur y el lugar donde se realizará. Será el sábado 28 de febrero, en el Casino de Mendoza Zona Este (calle Miguez y Ruta 50), ciudad de San Martín. Se gestiona que la pelea de Brisa Alfonzo (8-1-1, 1 KO) sea la primera defensa del título argentino superpluma que conquistó en agosto del 2025. Por su parte, también Abraham Buonarrigo podría tener un combate titular.

abraham-buonarrigo-fedebol (1).jpg Abraham Buonarrigo ha sido campeón Fedebol AMB y Sudamericano de peso supermediano. También la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Boxeo en San Martín y con títulos en juego para Brisa Alfonzo y Buonarrigo

El promotor mendocino Jorge Pandolfino, en entrevistas realizadas en la última velada que organizó, el 12 de diciembre en el Park Hyatt Mendoza, con televisación de Canal Siete en vivo, adelantó que la próxima reunión estaba prevista para febrero, y esta semana se confirmó desde su promotora que será el 28.