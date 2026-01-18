Brisa Alfonzo y Abraham Buonarrigo ya tienen fecha y pelearán en San Martín

Los rivales aún no han sido confirmados, pero serán rankeados debido a que se trabaja para que los pleitos principales sean titulares,
Brisa Alfonzo se coronó campeona argentina en la categoría superpluma el pasado 29 de agosto, cuando superó por descalificación en el último asalto a la jujeña Laura Carabajal. Posteriormente la China combatió el pasado 12 de diciembre en el Park Hyatt, derrotando por puntos a la entrerriana Verónica Isabel Núñez.
Por su parte, en la misma velada de diciembre, Abraham Buoanarrigo, ex campeón Fedebol AMB y Sudamericano (no perdió este título sobre el ring), superó rápidamente al púgil peruano Jesús Avilés, al que noqueó en el segundo asalto.