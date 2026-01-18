River le ganó por penales a Peñarol antes de su debut oficial en la temporada 2026

Luego, en la segunda parte, ingresaron: Maximiliano Salas, Ian Subriabre, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Tomás Galván y Facundo González.

Embed - BELTRÁN FIGURA EN LOS PENALES, DEBUTÓ MORENO Y TRIUNFO DE RIVER | Peñarol 0-0 River | RESUMEN

En los penales, para River convirtieron Salas, Galoppo, Galván y Subiabre, los uruguayos desviaron un remate y Beltrán atajó otro para asegurar el triunfo por 4 a 2.

Lo que viene para River

Tras una intensa pretemporada que comenzó en el River Camp de Ezeiza, pasó por San Martín de Los Andes y culminó en Punta del Este, los Millonarios retornarán a Buenos Aires para preparar el debut oficial.

El próximo sábado 24 de enero, a las 17, jugarán por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 ante Barracas Central, como visitantes.