Inicio Ovación Fútbol River Plate
Amistoso internacional

River le ganó por penales a Peñarol antes de su debut oficial en la temporada 2026

River culminó su preparación para la temporada 2026 con un empate y posterior victoria frente a Peñarol.

Por UNO
River empató y le ganó por penales a Peñarol.

River empató y le ganó por penales a Peñarol.

River culminó su preparación para la temporada 2026 con un triunfo por penales frente a Peñarol de Uruguay que formó parte de la Serie Río de la Plata.

En el Campus de Maldonado, donde previamente se homenajeó a Antonio Alzamendi (una gloria de ambos clubes), el encuentro fue intenso, tuvo más roces que buen juego, terminó empatado sin goles y en la definición desde el punto penal fue triunfo riverplatense por 4 a 2.

river 2

Con la presencia de las tres incorporaciones, Marcelo Gallardo dispuso como titulares a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Fausto Vera; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Luego, en la segunda parte, ingresaron: Maximiliano Salas, Ian Subriabre, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Tomás Galván y Facundo González.

Embed - BELTRÁN FIGURA EN LOS PENALES, DEBUTÓ MORENO Y TRIUNFO DE RIVER | Peñarol 0-0 River | RESUMEN

En los penales, para River convirtieron Salas, Galoppo, Galván y Subiabre, los uruguayos desviaron un remate y Beltrán atajó otro para asegurar el triunfo por 4 a 2.

Lo que viene para River

Tras una intensa pretemporada que comenzó en el River Camp de Ezeiza, pasó por San Martín de Los Andes y culminó en Punta del Este, los Millonarios retornarán a Buenos Aires para preparar el debut oficial.

El próximo sábado 24 de enero, a las 17, jugarán por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 ante Barracas Central, como visitantes.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas