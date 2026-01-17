San Lorenzo no pudo con Cerro Porteño en el último amistoso antes del Torneo Apertura

En el Parque Viera de Montevideo el Ciclón igualó sin goles, culminó su preparación sin triunfos y retornará a Buenos Aires para preparar el debut en el Torneo Apertura 2026 que será ante Lanús, en el Nuevo Gasómetro, el próximo viernes 23 a las 19.

san lorenzo 1 Ignacio Perruzzi fue titular en San Lorenzo.

El conjunto dirigido por Damián Ayude formó de inicio con Gill, Herrera, Romaña, Gastón Hernández y Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Tripichio, Cerutti y Gulli; Reali y Alexis Cuello, quien fue expulsado a los 5' de juego.