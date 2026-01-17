San Lorenzo no pudo con Cerro Porteño en el último amistoso antes del Torneo Apertura

San Lorenzo empató con Cerro Porteño de Paraguay en un encuentro amistoso de pretemporada que formó parte de la Serie Río de la Plata 2026.
En el Parque Viera de Montevideo el Ciclón igualó sin goles, culminó su preparación sin triunfos y retornará a Buenos Aires para preparar el debut en el Torneo Apertura 2026 que será ante Lanús, en el Nuevo Gasómetro, el próximo viernes 23 a las 19.
El conjunto dirigido por Damián Ayude formó de inicio con Gill, Herrera, Romaña, Gastón Hernández y Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Tripichio, Cerutti y Gulli; Reali y Alexis Cuello, quien fue expulsado a los 5' de juego.
Más tarde ingresaron Insaurralde, Ladstatter, Herazo, Francisco Perruzzi, Barrios y López, mientras que por lesión no pudieron estar Córdoba y Ojeda.
En San Lorenzo jugaron 3 mendocinos ya que el sanrafaelino Gastón Hernández fue capitán, Nacho Perruzzi fue el volante central y su hermano Francisco lo remplazó durante el complemento.