Carlos Alcaraz inició su carrera para ganar el único Grand Slam pendiente: el Abierto de Australia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheTennisLetter/status/2012843557380329683&partner=&hide_thread=false CARLOS ALCARAZ HITS AN UNREAL VOLLEY AGAINST WALTON AT THE AUSTRALIAN OPEN.



He’s literally diving full stretch but controls it perfectly and it drops right over the net.



Like… what?



pic.twitter.com/d339YfZsFL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026

El N°1 del ranking ATP busca a sus 22 años superar todas las marcas en el tenis mundial. Si Alcaraz gana el Australia Open, será el sexto tenista de la Era Abierta que ostentará en su vitrina personal los cuatro títulos del Grand Slam, como lo ha hecho sólo un selecto grupo de tenistas: Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Triunfos de los top ten en primera ronda del Abierto de Australia

En la jornada de domingo de la primera ronda de partidos de los singles masculinos del Abierto de Australia, además del número 1, Alcaraz; se presentaron dos top ten del ranking ATP y con triunfos.

tenis-alexander zverev-diallo-abierto de australia (1) Alexander Zverev, otro top ten que inició el primer Grand Slam del año con triunfo.

El tercero del escalafón, el alemán Alexander Zverev superó con esfuerzo al canadiense Gabriel Diallo (41°). Tras perder el primer sets en tie break (7-6(1)), Zverev encadenó un 6-1, 6-4 y 6-2, para pasar de ronda, donde enfrentará al australiano Alexei Popyrin (50°).

El 10° del ranking ATP, el kazajo Alexander Bublik superó sin sobresaltos al estadounidense Jenson Brooksby por un triple 6-4. En segunda ronda jugará con el húngaro Marton Fucsovics, que eliminó al argentino Camilo Ugo Caravelli.