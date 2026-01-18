Carlos Alcaraz inició su carrera para ganar el único Grand Slam pendiente: el Abierto de Australia

Carlos Alcaraz arrancó este domingo en busca de encadenar la única "joya" pendiente en el circuito profesional del tenis, el Australia Open, que se juega en Melbourne. El número uno del ranking ATP superó rápidamente al local Adam Walton en sets corridos.
El tanteador del partido debut en el Abierto de Australia 2026 entre Alcaraz y Walton (81°) se disputó en el Rod Laver Arena fue de 6-3, 7-6)2) y 6-2. El próximo compromiso del español será frente al alemán Yannick Hanfmann (102°), que superó al estadounidense Zachary Svajda( 143°).
Carlos Alcaraz y el primer paso en su objetivo: ganar el Abierto de Australia
Carlos Alcaraz se mostró contundente en la Rod Laver Arena y pudo salir con una sonrisa y recibir una ovación cerrada en la principal cancha del torneo Grand Slam.
El N°1 del ranking ATP busca a sus 22 años superar todas las marcas en el tenis mundial. Si Alcaraz gana el Australia Open, será el sexto tenista de la Era Abierta que ostentará en su vitrina personal los cuatro títulos del Grand Slam, como lo ha hecho sólo un selecto grupo de tenistas: Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.
Triunfos de los top ten en primera ronda del Abierto de Australia
En la jornada de domingo de la primera ronda de partidos de los singles masculinos del Abierto de Australia, además del número 1, Alcaraz; se presentaron dos top ten del ranking ATP y con triunfos.
El tercero del escalafón, el alemán Alexander Zverev superó con esfuerzo al canadiense Gabriel Diallo (41°). Tras perder el primer sets en tie break (7-6(1)), Zverev encadenó un 6-1, 6-4 y 6-2, para pasar de ronda, donde enfrentará al australiano Alexei Popyrin (50°).
El 10° del ranking ATP, el kazajo Alexander Bublik superó sin sobresaltos al estadounidense Jenson Brooksby por un triple 6-4. En segunda ronda jugará con el húngaro Marton Fucsovics, que eliminó al argentino Camilo Ugo Caravelli.