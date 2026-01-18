Inicio Ovación Tenis Abierto de Australia
En el Abierto de Australia sumaron sus triunfos Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña

Por la primera ronda del Abierto de Australia, además de Etcheverry, ganaron los argentinos Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña. Perdió Camilo Ugo

Raúl Adriazola
Francisco Cerúndolo derrotó al chino Zhang y paso a la segunda ronda del Abierto de Australia.

Este domingo hubo nutrida presencia de argentinos en la primera ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año. En primer turno Tomás Etcheverry levantó un emotivo partido, y luego se presentaron tres: Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli.

Quienes salieron victoriosos en Melbourne y pasaron a segunda ronda entre los tenistas de nuestro país fueron, Francisco Cerúndolo y su tocayo Comesaña, mientras que Camilo Ugo cayó en sets corridos.

Debut con victorias de Francisco Cerúndolo y Comesaña en el Australia Open

Quien mostró más solvencia en el Margaret Arena y pudo superar el debut en el primer torneo Grand Slam de la temporada fue Francisco Cerúndolo (21°), que enfrentó al chino Zhizhen Zhang (368°) y lo eliminó con tanteador de 6-3, 7-6(0) y 6-3. Pese a tener menos aces (7-8), Cerúndolo fue más efectivo con su servicio, con un 80% de puntos logrados con el primer saque.

En el festejo, el tenista porteño le rindió homenaje al periodista Guillermo Salatino, referente e impulsor del tenis, fallecido este sábado.

Por su parte, el marplatense Francisco Comesaña (68°) aportó el tercer triunfo argentino en Australia, en un duelo más duro y que se extendió a cuatro sets en el Court 7 frente a Patrick Kypson (116°). El duelo arrancó favorable al Tiburón, que rápido ganó el primer y segundo parcial (6-2 y 6-3). Pero el estadounidense se recuperó y ganó 6-3 para extender el duelo a un cuarto parcial. Allí el argentino cerró el partido con otro 6-3.

La derrota nacional de la jornada la sufrió Camilo Ugo Carabelli (49°), que cayó en sets corridos frente al húngaro Marton Fucsovics (54°), luego de ofrecer resistencia en primer parcial y llevarlo al tie break (6(5)-7). Posteriormente el europeo barrió con un 6-1 y 6-2 contundente en el ANZ Arena.

