En el Abierto de Australia sumaron sus triunfos Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2012751233744785649&partner=&hide_thread=false "Gracias Salata"



Hermoso homenaje de Francisco Cerúndolo a Guillermo Salatino pic.twitter.com/dhsge5ZSDp https://t.co/fSoDA0OYhh — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 18, 2026

En el festejo, el tenista porteño le rindió homenaje al periodista Guillermo Salatino, referente e impulsor del tenis, fallecido este sábado.

Por su parte, el marplatense Francisco Comesaña (68°) aportó el tercer triunfo argentino en Australia, en un duelo más duro y que se extendió a cuatro sets en el Court 7 frente a Patrick Kypson (116°). El duelo arrancó favorable al Tiburón, que rápido ganó el primer y segundo parcial (6-2 y 6-3). Pero el estadounidense se recuperó y ganó 6-3 para extender el duelo a un cuarto parcial. Allí el argentino cerró el partido con otro 6-3.

La derrota nacional de la jornada la sufrió Camilo Ugo Carabelli (49°), que cayó en sets corridos frente al húngaro Marton Fucsovics (54°), luego de ofrecer resistencia en primer parcial y llevarlo al tie break (6(5)-7). Posteriormente el europeo barrió con un 6-1 y 6-2 contundente en el ANZ Arena.