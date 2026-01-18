Abierto de Australia 2026: Tomás Etcheverry ganó algo más que un partido en el debut

Otros tres jugadores pondrán primera en la jornada inicial y el más destacado es Francisco Cerúndolo, preclasificado 18, quien se medirá con el chino Zhizhen Zhang (362), un tenista que accedió al cuadro gracias al ranking protegido, al volver de una lesión.

También jugará Camilo Ugo Carabelli con el húngaro Marton Fucsovics (55) y por último, Francisco Comesaña se medirá con el estadounidense Patrick Kypson.

Lo que viene para los argentinos en el Abierto de Australia

Para la segunda jornada (noche del domingo y madrugada del lunes en Argentina) quedarán los debuts de Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante y recién en la tercera será el primer partido de Sebastián Báez.

Navone jugará a las 21 del domingo con el serbio Hamad Medjedovic, a las 22.20 Juanma Cerúndolo lo hará con el local Jordan Thompson, Tirante será rival a las 23.20 de otro australiano, Aleksandar Vukic y recién a las 21 del lunes jugará Sebastián Báez frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard.

Entre las damas, Solana Sierra tiene programado debutar a la 1.30 del lunes en Argentina frente a la japonesa Moyuka Uchijima.