Acaba de estrenar en Netflix: el drama coreano que arrasa con solo 2 capítulos y ya es furor

Humana por accidente (No Tail to Tell) es una de las apuestas más originales que acaba de sumar Netflix a su catálogo de series y películas, combinando ciencia ficción, comedia, fantasía y romance en una producción coreana que no pasa desapercibida.
Con una primera temporada de 12 episodios, la serie está creada por Kim Jung Kwon y propone un relato tan divertido como emotivo, centrado en una protagonista que, por un giro inesperado del destino, experimenta la vida humana desde una perspectiva completamente distinta.
Tras el estreno del segundo capítulo el sábado 16 de enero, la serie ya comenzó a generar conversación entre los fanáticos del contenido asiático, gracias a su tono reconfortante, su estética cuidada y una narrativa ligera pero profunda. Ideal para quienes buscan algo diferente dentro de Netflix.
Humana por accidente se posiciona como una opción fresca, romántica y encantadora, perfecta para maratonear y dejarse llevar por una historia que mezcla fantasía y emociones cotidianas.
Netflix: de qué trata Humana por accidente
Kim Hye-yoon interpreta a un ser sobrenatural excéntrico y egoísta, cuya vida da un giro cuando altera el destino de un jugador de fútbol.
Eun Ho (Kim Hye-yoon), un peculiar zorro de nueve colas, vive sin preocupaciones, disfrutando de los placeres del mundo humano mientras evita las buenas acciones para mantener su inmortalidad.
Su existencia perfecta da un giro dramático cuando un repentino accidente que involucra a un jugador estrella de fútbol narcisista, Kang Si Yeol (Lomon), la transforma inesperadamente en una humana común y corriente.
Mientras Eun Ho se adapta a su nueva realidad, sus mundos chocan en una serie de desafíos imprevistos y descubrimientos emocionales.
Netflix: tráiler de la serie Humana por accidente
Reparto de Humana por accidente, serie de Netflix
- Kim Hye-yoon (Eun-ho)
- Lomon (Kang Si-yeol)
- Lee Si-woo (Geum-ho)
- Jang Dong-ju (Hyun Woo-seok)
- Kim Tae-woo (Jang Do-cheol)
- Choi Seung-yoon (Lee Yoon)
- In Gyo-jin (Park Yong-gil)
- Lee Seung-joon (Hyeon Sang-cheol)
- Hong Soo-hyun (Hong Yeon-su)
- Cha Mi-kyeong (Kim Bok-soon)
Dónde ver la serie Humana por accidente, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Humana por accidente se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Humana por accidente (No Tail to Tell) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Humana por accidente se puede ver en Netflix.