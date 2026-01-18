Acaba de estrenar en Netflix: el drama coreano que arrasa con solo 2 capítulos y ya es furor

humana por accidente- serie (2)

Humana por accidente se posiciona como una opción fresca, romántica y encantadora, perfecta para maratonear y dejarse llevar por una historia que mezcla fantasía y emociones cotidianas.

Netflix: de qué trata Humana por accidente

Kim Hye-yoon interpreta a un ser sobrenatural excéntrico y egoísta, cuya vida da un giro cuando altera el destino de un jugador de fútbol.

Eun Ho (Kim Hye-yoon), un peculiar zorro de nueve colas, vive sin preocupaciones, disfrutando de los placeres del mundo humano mientras evita las buenas acciones para mantener su inmortalidad.

humana por accidente- serie (1)

Su existencia perfecta da un giro dramático cuando un repentino accidente que involucra a un jugador estrella de fútbol narcisista, Kang Si Yeol (Lomon), la transforma inesperadamente en una humana común y corriente.

Mientras Eun Ho se adapta a su nueva realidad, sus mundos chocan en una serie de desafíos imprevistos y descubrimientos emocionales.

Netflix: tráiler de la serie Humana por accidente

Embed - Humana por accidente | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Reparto de Humana por accidente, serie de Netflix

Kim Hye-yoon (Eun-ho)

Lomon (Kang Si-yeol)

Lee Si-woo (Geum-ho)

Jang Dong-ju (Hyun Woo-seok)

Kim Tae-woo (Jang Do-cheol)

Choi Seung-yoon (Lee Yoon)

In Gyo-jin (Park Yong-gil)

Lee Seung-joon (Hyeon Sang-cheol)

Hong Soo-hyun (Hong Yeon-su)

Cha Mi-kyeong (Kim Bok-soon)

Dónde ver la serie Humana por accidente, según la zona geográfica