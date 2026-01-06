El boxeo de Mendoza inicia el año con una campeona argentina, tres campeones sudamericanos y 12 top ten FAB

Si algo sirve para monitorear el crecimiento sostenido que ha empezado a experimentar el boxeo profesional de Mendoza es el escalafón de la Federación Argentina de Box. Allí figuran 12 púgiles -dos mujeres-. Uno de ellos es campeón argentino y sudamericano, y dos más poseedores de la faja subcontinental.
Quien tuvo un gran año y logró sumar su primera corona fue la China Brisa Alfonzo, que el 29 de agosto derrotó a la jujeña Laura Carabajal y se consagró como campeona argentina FAB de peso superpluma. De esta forma fue la tercera del pugilismo mendocino en logralo, luego de Yésica Marcos y Karen Alaniz, que actualmente está 5° en el escalafón de la misma división que Alfonzo.
Los mendocinos campeones y top ten en el ranking de la FAB
En lo más alto del ranking de la Federación Argentina se posicionan el único titular nacional vigente, el lavallino Ángel Arancibia, que además ostenta el título Sudamericano de peso gallo. La noche de la primera defensa de este cetro subcontinental, el 13 de diciembre pasado, otros dos de nuestra provincia alcanzaron este campeonato: Maximilino Segura (peso superligero) y Alfredo Luis Soto (ligero).