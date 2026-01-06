Inicio Ovación Boxeo Boxeo
BOXEO

El boxeo de Mendoza inicia el año con una campeona argentina, tres campeones sudamericanos y 12 top ten FAB

El boxeo local tiene gran presencia en el ranking FAB. Se destacan los campeones Ángel Arancibia, Brisa Alfonzo, Coki Soto y Maxi Segura

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El Diablito. Ángel  Arancibia inicial 2026 como campeón argentino y sudamericano de boxeo profesional en peso gallo.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Si algo sirve para monitorear el crecimiento sostenido que ha empezado a experimentar el boxeo profesional de Mendoza es el escalafón de la Federación Argentina de Box. Allí figuran 12 púgiles -dos mujeres-. Uno de ellos es campeón argentino y sudamericano, y dos más poseedores de la faja subcontinental.

Quien tuvo un gran año y logró sumar su primera corona fue la China Brisa Alfonzo, que el 29 de agosto derrotó a la jujeña Laura Carabajal y se consagró como campeona argentina FAB de peso superpluma. De esta forma fue la tercera del pugilismo mendocino en logralo, luego de Yésica Marcos y Karen Alaniz, que actualmente está 5° en el escalafón de la misma división que Alfonzo.

Los mendocinos campeones y top ten en el ranking de la FAB

En lo más alto del ranking de la Federación Argentina se posicionan el único titular nacional vigente, el lavallino Ángel Arancibia, que además ostenta el título Sudamericano de peso gallo. La noche de la primera defensa de este cetro subcontinental, el 13 de diciembre pasado, otros dos de nuestra provincia alcanzaron este campeonato: Maximilino Segura (peso superligero) y Alfredo Luis Soto (ligero).

Los rankeados FAB peso por peso

Peso supermosca (52,163 kg /115 lb)

  • Campeón: vacante
  • 1°: Fernando Muguruza (Buenos Aires)
  • 4°: Luciano Chacón (Las Heras/Mza.)

Peso Gallo (53,525 kg /118 lb)

Campeón: Ángel Arancibia (Lavalle/Mza.)

  • 1°: Vacante

Peso Supergallo (55,338 kg /122 lb)

  • Campeón: Alan Cantero (Santa Fe)
  • 1°: Rodrigo Ruiz (Tucumán)
  • 4°: Kevin Muñoz (Las Heras/Mza.)
Alfredo Coki Soto, campeón Sudamericano.

Peso Ligero (61,237 kg/135 lb)

Campeón: Vacante

  • 1°: Rubén Muñoz (Buenos Aires)
  • 9°: Alfredo Soto (Junín/Mza.)
  • 10° Juan Carrasco (Cdad./Mza.)
El juninense Maxi Segura, titular sudamericano superligero.

Peso Superligero (63,503 kg /140 lb)

  • Campeón: Silio Vilte (Buenos Aires)
  • 1°: José Sansón Rosa (La Rioja)
  • 5°: Maximiliano Segura (Junín/Mza.)
Joel Mafauad. Campeón Latino welter y quinto en el ranking argentino.

Peso Welter (66,678 kg /147 libras)

  • Campeón: Marcelo Sánchez (Buenos Aires)
  • 1°: Cristian Ayala (Buenos Aires)
  • 5°: Joel Mafauad (Las Heras/Mza.)
Peso Superwelter (69,853 kilos/154 libras)

Campeón: Yoel Peralta (Buenos Aires)

1°: Adrián Sasso (Cba.)

4°: Marco García (Mgüe./Mza.)

12ª Gumersindo Carrasco (Cdad. Mza.)

Abraham Buonarrigo, campeón Fedebol AMB supermediano.

Peso Supermediano (76,205 kg/168 libras)

  • Campeón: David Benítez (Buenos Aires)
  • 1°: Pablo Corzo (Catamarca)
  • 5°: Abraham Buonarrigo (Guaymallén/Mza.)
El Junior. Jorge Alejandro Arias.

Peso Pesado (91 kg/201 libras)

  • Campeón: Vacante
  • 1°: Víctor Ramírez (Buenos Aires)
  • 5°: Jorge Alejandro Arias (Las Heras/Mza.)

