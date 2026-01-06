El boxeo de Mendoza inicia el año con una campeona argentina, tres campeones sudamericanos y 12 top ten FAB

Quien tuvo un gran año y logró sumar su primera corona fue la China Brisa Alfonzo, que el 29 de agosto derrotó a la jujeña Laura Carabajal y se consagró como campeona argentina FAB de peso superpluma. De esta forma fue la tercera del pugilismo mendocino en logralo, luego de Yésica Marcos y Karen Alaniz, que actualmente está 5° en el escalafón de la misma división que Alfonzo.

boxeo-polimeni-brisa alfonzo-campeona argentina

Los mendocinos campeones y top ten en el ranking de la FAB

En lo más alto del ranking de la Federación Argentina se posicionan el único titular nacional vigente, el lavallino Ángel Arancibia, que además ostenta el título Sudamericano de peso gallo. La noche de la primera defensa de este cetro subcontinental, el 13 de diciembre pasado, otros dos de nuestra provincia alcanzaron este campeonato: Maximilino Segura (peso superligero) y Alfredo Luis Soto (ligero).