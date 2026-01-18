Los hinchas de Independiente Rivadavia coparon Villa Mercedes para alentar al último campeón de la Copa Argentina

La espera, que se hizo eterna, llegó a su fin. A 62 días de la victoria ante Defensa y Justicia, Independiente Rivadavia volverá a saltar al campo de juego y en condición de campeón defensor.

lepra san luis 2

En este compromiso, una vez más la Lepra cuenta con el apoyo de su gente. Cientos de hinchas se dieron cita en el primer partido del año y poco a poco, algunos incluso aprovechando el fin de semana, llegaron a tierras puntanas para alentar al equipo de sus amores.