Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

Los hinchas de Independiente Rivadavia coparon Villa Mercedes para alentar al último campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se mide con Estudiantes de Caseros por los 32avos de final de la Copa Argentina y los hinchas azules dicen presente en La Pedrera.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Los hinchas de la Lepra llegaron en gran número a Villa Mercedes.

Los hinchas de la Lepra llegaron en gran número a Villa Mercedes.

Independiente Rivadavia se mide con Estudiantes de Caseros por los 32avos de final de la Copa Argentina y los hinchas azules, como es habitual, ya dicen presente en La Pedrera

La espera, que se hizo eterna, llegó a su fin. A 62 días de la victoria ante Defensa y Justicia, Independiente Rivadavia volverá a saltar al campo de juego y en condición de campeón defensor.

lepra san luis 2

En este compromiso, una vez más la Lepra cuenta con el apoyo de su gente. Cientos de hinchas se dieron cita en el primer partido del año y poco a poco, algunos incluso aprovechando el fin de semana, llegaron a tierras puntanas para alentar al equipo de sus amores.

lepra san luis 3

Con la pasión que acostumbran, y el pecho inflado por haber bordado en su escudo la primera estrella, los simpatizantes vivieron la previa del mano a mano con el Pincha de Caseros.

Embed - Hinchas de Independiente Rivada en Villa Mercedes por la Copa Argentina

Cuatro jóvenes de la cantera en el plantel de la Lepra

Luciano Sábato, Matías Salvo, Facundo Ortiz y Luciano Suárez fueron convocados por primera vez al plantel profesional de Independiente Rivadavia.

lepra

"Un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el camino recorrido", destacaron las redes sociales del club.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas