Los hinchas de Independiente Rivadavia coparon Villa Mercedes para alentar al último campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se mide con Estudiantes de Caseros por los 32avos de final de la Copa Argentina y los hinchas azules, como es habitual, ya dicen presente en La Pedrera
Independiente Rivadavia se mide con Estudiantes de Caseros por los 32avos de final de la Copa Argentina y los hinchas azules dicen presente en La Pedrera.
Independiente Rivadavia se mide con Estudiantes de Caseros por los 32avos de final de la Copa Argentina y los hinchas azules, como es habitual, ya dicen presente en La Pedrera
La espera, que se hizo eterna, llegó a su fin. A 62 días de la victoria ante Defensa y Justicia, Independiente Rivadavia volverá a saltar al campo de juego y en condición de campeón defensor.
En este compromiso, una vez más la Lepra cuenta con el apoyo de su gente. Cientos de hinchas se dieron cita en el primer partido del año y poco a poco, algunos incluso aprovechando el fin de semana, llegaron a tierras puntanas para alentar al equipo de sus amores.
Con la pasión que acostumbran, y el pecho inflado por haber bordado en su escudo la primera estrella, los simpatizantes vivieron la previa del mano a mano con el Pincha de Caseros.
Luciano Sábato, Matías Salvo, Facundo Ortiz y Luciano Suárez fueron convocados por primera vez al plantel profesional de Independiente Rivadavia.
"Un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el camino recorrido", destacaron las redes sociales del club.