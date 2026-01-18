Daniel Vila antes del debut de Independiente Rivadavia: "Están dadas las condiciones para que tengamos un gran año"

-Sí, sí, yo creo que faltan un par de retoques, pero si Dios quiere se van a completar la semana que viene, pero creo que hemos hecho un muy buen mercado de pase.

-De Sebastián Villa ¿se puede decir o aclarar algo?

-Estamos conversando sobre su futuro.

Hay coincidencias, porque es el mismo rival con el que se inició aquella campaña histórica.

-Sí, yo creo que están dadas las condiciones para que tengamos un gran año. Va a ser difícil repetir lo que fue el 2025, pero yo creo que se puede, no solamente defender esta estrella que tenemos, sino que con las múltiples competencias que tenemos, creo que tenemos muchos frentes para dar batalla, y bueno, en varios creo que nos va a ir bien.

vila copa 3 Vila y la Copa Argentina obtenida por la Lepra en 2025.

-En esos frentes está la Supercopa Argentina, que también es una posibilidad para Independiente de quedarse con una nueva estrella.

-Por supuesto, tenemos muchas posibilidades, sería muy lindo en este 2026 volver a sumar otra estrella.

-¿Y después el tema de la Libertadores? ¿Qué expectativas hay para Independiente de Rivadavia?

-Bueno, es un mundo nuevo para Independiente el de la Libertadores, pero tenemos mucho que aprender. Es una competencia muy exigente, pero creo que lo vamos a hacer dignamente y vamos a representar bien a nuestra provincia.

Embed - Daniel Vila antes del debut de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

-¿Qué deseo tiene para ese sorteo?

-No, veremos cuando llegue el sorteo. Todos los rivales son difíciles, pero ninguno es imposible.

-Un mensaje al hincha. ¿Qué se le puede decir?

-Básicamente siempre lo mismo, ¿no? Lo necesitamos más que nunca, lo necesitamos en la cancha alentando, pero también lo necesitamos como socios. Independiente está haciendo un gran esfuerzo, los dirigentes estamos haciendo un gran esfuerzo de trabajo, de contrataciones, de crecimiento del club, pero esto no se hace sin socios. Ahora somos el primer equipo de Cuyo que ha salido campeón en un torneo nacional. Bueno, tenemos que ser el equipo de Cuyo con más socios en toda la zona.

lepra san luis 4

-Hablábamos de las energías. ¿Con qué energía quedó el equipo después de campeonar y empezar un año nuevo con gente nueva?

-Bueno, ustedes saben que yo creo mucho en las energías, sobre todo en las positivas. Creo que quedó con muy buena vibra, muy buena energía, y los muchachos que se quedaron en el club, creo que se las transmiten a los que están llegando. Así que esperamos tener un 2026 exitoso.

-Pasó algo que no suele suceder, que es mantener la gran base del plantel y se han sumado chicos de reserva. Todo esto genera muchas expectativas.

-Independiente está en un proceso de crecimiento.Lo empezamos en el 2023, hace tres años, y en ese proceso hay algunas cosas que van más rápido que otras. Las cuestiones que tienen que ver con lo deportivo han ido muy rápido, porque ascendimos en el 2023, salimos campeones, y en el 2025 ganamos la Copa Argentina. Hay otras cosas que requieren más tiempo, como por ejemplo divisiones inferiores. Eso requiere la formación de chicos desde muy jóvenes, y va a llevar más tiempo. Pero gracias a Dios ya van apareciendo algunos talentos que van a alternar con la Primera División. Hay que darle tiempo al trabajo que se está haciendo en inferiores, y el club está en una etapa de permanente crecimiento.