Santino Andino ya está en Grecia: cómo recibieron al Chulu en el Panathinaikos

El Chulu cumplirá este lunes con el protocolo habitual que incluye la revisación médica, firmará su contrato por 3 años y medio con el club y será presentado oficialmente antes de sumarse a los entrenamientos.

El debut de Andino en su nuevo equipo podría ser el jueves 22 ante el Ferencvaros, en Hungría, por la Europa League o el domingo 25 en el certamen local frente al Atromitos.

Panathinaikos juega por la Súper Liga de Grecia

Mientras Andino pasa sus primeras horas en Grecia sus compañeros del Panathinaikos jugarán este domingo ante el AEK por la fecha 17 de la Súper Liga de ese país.

Panathinaikos marcha quinto con 25 puntos y el AEK está tercero con 38 unidades en la tabla de posiciones que lidera el PAOK con 41.