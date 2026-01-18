Santino Andino ya está en Grecia: cómo recibieron al Chulu en el Panathinaikos

Santino Andino llegó este domingo a Atenas y fue recibido con gran expectativa en el Panathinaikos antes de cumplir con las formalidades que le permitirán ponerse a las órdenes del DT español Rafa Benítez.
Santino Andino llegó este domingo a Atenas y fue recibido con gran expectativa en el Panathinaikos.
Santino Andino llegó este domingo a Atenas y fue recibido con gran expectativa en el Panathinaikos antes de cumplir con las formalidades que le permitirán ponerse a las órdenes del DT español Rafa Benítez.
"Andino is here" (Andino está aquí) y "Chulu has arrived" (Chulu ha llegado) fueron algunas de las expresiones que utilizaron las redes sociales del club griego para acompañar las primeras imágenes del mendocino con sus nuevos colores.
Con solo 20 años Santino Andino protagonizó el pase más caro de la historia del fútbol de Mendoza y llega a uno de los grandes del fútbol de Grecia con la ilusión de ganarse un lugar en el fútbol europeo.
El Chulu cumplirá este lunes con el protocolo habitual que incluye la revisación médica, firmará su contrato por 3 años y medio con el club y será presentado oficialmente antes de sumarse a los entrenamientos.
El debut de Andino en su nuevo equipo podría ser el jueves 22 ante el Ferencvaros, en Hungría, por la Europa League o el domingo 25 en el certamen local frente al Atromitos.
Mientras Andino pasa sus primeras horas en Grecia sus compañeros del Panathinaikos jugarán este domingo ante el AEK por la fecha 17 de la Súper Liga de ese país.
Panathinaikos marcha quinto con 25 puntos y el AEK está tercero con 38 unidades en la tabla de posiciones que lidera el PAOK con 41.