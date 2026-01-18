Con Santino Andino a la cabeza, las 5 ventas más caras de la historia de Godoy Cruz

El monto final de Tadeo Allende tuvo 500 mil dólares más gracias a la transferencia del delantero de Celta de Vigo a Inter Miami en 5 millones de dólares (Godoy Cruz tenía el 10% de derechos económicos).

tadeo allende La reciente compra de Inter cerró un negoción por Allende para Godoy Cruz: 2.5 millones de dólares.

4-Leandro Caruso a Udinese

La primera gran venta de Godoy Cruz en su nuevo modelo de exportación. Luego de brillar con la camiseta del Tomba, el Rifle partió rumbo a Italia en 2009 fichado por Udinese por 4 millones de dólares, aunque nunca jugó ni un minuto en el club italiano.

Leandro Caruso intenta maniobrar frente a la defensa sanjuanina. Leando Caruso fue vendido en una fortuna a Udinese pero no jugó ni un minuto.

3-Hernán López Muñoz a San José

Otro que llegó en silencio y se fue por la puerta grande. El enganche la rompió y llamó la atención de San José Earthquakes de Estados Unidos, que lo mudó a la MLS por 7 millones de dólares. De ese monto, 3.5 fueron para Godoy Cruz, que tenía la mitad de su pase.

hernan lopez muñoz.jfif López Muñoz pasó por la MLS, que lo pagó un dineral.

2-Ezequiel Bullaude a Feyenoord

Un negocio redondo para el club. Nacido en la casa y gestado en las inferiores, Ezequiel Bullaude rompió un récord al ser transferido a Feyenoord de Países bajos en 7.5 millones de dólares luego de irrumpir en el primer equipo. Por años, fue al más venta más cara, marca que rompió en este mercado Santino Andino.

bullaude 6.jpg Ezequiel Bullaude fue vendido en 7.5 millones a Países Bajos. Top.

1-Santino Andino a Panathinaikos

La novela del verano terminó de la mejor manera para Godoy Cruz y su jugador franquicia. Santino Andino se marcha a Grecia a cambio de 7.5 millones de dólares por el 75% del pase, tal cual confirmó el propio José Mansur. Si los griegos no lo venden en 3 años y medio, deberán pagarle al Tomba el 25% restante (2.5 millones más).