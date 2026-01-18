Con Santino Andino a la cabeza, las 5 ventas más caras de la historia de Godoy Cruz

Panathinaikos se lleva a Santino Andino, la última joya de Godoy Cruz en un pase millonario para las arcas del fútbol mendocino. Esa operación le da F5 al ranking de ventas históricas del Tomba, dejando a la cabeza la reciente operación con destino a Grecia.
Con la transacción de Santino Andino liderando el ranking, estas son las cinco ventas más jugosas de la historia de Godoy Cruz, un club que cambio de modelo para convertirse en un exportador premium. Un plus: de los cinco que ocupan la nómina, dos son nacidos en la casa.
5-Tadeo Allende y Martín Ojeda
Los dos delanteros fueron sendos negocios para Godoy Cruz, con las mismas condiciones. Martín Ojeda se marchó al Orlando City de Estados Unidos, mientras que Tadeo Allende fue comprado por Celta de Vigo. A la caja ingresaron 4 millones de dólares por cada caso, recibiendo el Tomba 2 millones por tener el 50% del pase.
El monto final de Tadeo Allende tuvo 500 mil dólares más gracias a la transferencia del delantero de Celta de Vigo a Inter Miami en 5 millones de dólares (Godoy Cruz tenía el 10% de derechos económicos).
4-Leandro Caruso a Udinese
La primera gran venta de Godoy Cruz en su nuevo modelo de exportación. Luego de brillar con la camiseta del Tomba, el Rifle partió rumbo a Italia en 2009 fichado por Udinese por 4 millones de dólares, aunque nunca jugó ni un minuto en el club italiano.
3-Hernán López Muñoz a San José
Otro que llegó en silencio y se fue por la puerta grande. El enganche la rompió y llamó la atención de San José Earthquakes de Estados Unidos, que lo mudó a la MLS por 7 millones de dólares. De ese monto, 3.5 fueron para Godoy Cruz, que tenía la mitad de su pase.
2-Ezequiel Bullaude a Feyenoord
Un negocio redondo para el club. Nacido en la casa y gestado en las inferiores, Ezequiel Bullaude rompió un récord al ser transferido a Feyenoord de Países bajos en 7.5 millones de dólares luego de irrumpir en el primer equipo. Por años, fue al más venta más cara, marca que rompió en este mercado Santino Andino.
1-Santino Andino a Panathinaikos
La novela del verano terminó de la mejor manera para Godoy Cruz y su jugador franquicia. Santino Andino se marcha a Grecia a cambio de 7.5 millones de dólares por el 75% del pase, tal cual confirmó el propio José Mansur. Si los griegos no lo venden en 3 años y medio, deberán pagarle al Tomba el 25% restante (2.5 millones más).