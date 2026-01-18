Claudio Echeverri ya está en el Girona: las frases más destacadas del Diablito en su nuevo equipo

Claudio Echeverri fue presentado en el Girona de España, su tercer club en Europa, al que llega cedido por el Manchester City después de haberse interrumpido su préstamo en el Bayer Leverkusen de Alemania.
Claudio Echeverri fue presentado en el Girona de España, su tercer club en Europa, al que llega cedido por el Manchester City.
Claudio Echeverri fue presentado en el Girona de España, su tercer club en Europa, al que llega cedido por el Manchester City después de haberse interrumpido su préstamo en el Bayer Leverkusen de Alemania.
El Diablito, de solo 20 años, busca continuidad y en medio de la temporada europea llega a uno de los clubes del City Group con muchas ilusiones después de haberse frustrado la posibilidad de volver a River.
Tras 11 partidos y solo una asistencia en su paso por Alemania, y habiendo jugado solo 3 encuentros (un gol) en el Manchester City, el chaqueño quiere relanzar su carrera en La Liga.
Girona marcha en el puesto 10 de La Liga con 24 puntos en 20 fechas (ganó 6, empató 6 y perdió 8) y necesita dar un salto de calidad para soñar con meterse en la zona de clasificación a copas europeas.
"Vengo de Argentina, un país muy futbolero, donde a todo chico le gusta jugar al fútbol y soñar con algún día ser jugador profesional".
"Tuve la posibilidad de jugar en River que es uno el equipo más grandes de Argentina. Desde muy chico estuve en el club y me tocó debutar joven a los 17 años. Ahí arrancó mi carrera".
"Tengo varios jugadores referentes. El primero es Messi, como todo argentino. Él es el ídolo de nuestra generación y después tengo otro de River que es Juan Fernando Quintero".
"Hablé con Michel (Miguel Ángel Muñoz) y la verdad es que fue muy bueno hablar con él. Me dio una confianza muy buena para venir acá para ayudar al equipo".
"Es algo muy lindo jugar acá en Europa, en la Liga española, que es una competición muy difícil y nada, vengo a dar lo mejor".
"Hablé con Pep (Guardiola) antes de de venir para acá y me dio el consejo de que venga, que acá voy a estar muy bien, que la gente acá en el en Girona me va a tratar muy bien, es gente muy humilde, muy buena y que puedo aprender mucho de ellos y que la idea es que tenga minutos y puede ayudar al equipo"
"Mis cualidades como jugador son la gambeta y la velocidad. La posición en la que me siento más cómodo, es es de enganche, como nosotros le decimos en en Argentina, sería detrás del nueve y donde siempre jugué"
"Girona es un equipo al que también le gusta tener mucho la pelota y ojalá que pueda ayudar a convertir goles".