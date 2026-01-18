Claudio Echeverri ya está en el Girona: las frases más destacadas del Diablito en su nuevo equipo

Girona marcha en el puesto 10 de La Liga con 24 puntos en 20 fechas (ganó 6, empató 6 y perdió 8) y necesita dar un salto de calidad para soñar con meterse en la zona de clasificación a copas europeas.

Las 8 frases destacadas del Diablito Echeverri en el Girona

"Vengo de Argentina, un país muy futbolero, donde a todo chico le gusta jugar al fútbol y soñar con algún día ser jugador profesional".

"Tuve la posibilidad de jugar en River que es uno el equipo más grandes de Argentina. Desde muy chico estuve en el club y me tocó debutar joven a los 17 años. Ahí arrancó mi carrera".

"Tengo varios jugadores referentes. El primero es Messi, como todo argentino. Él es el ídolo de nuestra generación y después tengo otro de River que es Juan Fernando Quintero".

Embed - ENTREVISTA A CLAUDIO ECHEVERRI | GIRONA FC

"Hablé con Michel (Miguel Ángel Muñoz) y la verdad es que fue muy bueno hablar con él. Me dio una confianza muy buena para venir acá para ayudar al equipo".

"Es algo muy lindo jugar acá en Europa, en la Liga española, que es una competición muy difícil y nada, vengo a dar lo mejor".

"Hablé con Pep (Guardiola) antes de de venir para acá y me dio el consejo de que venga, que acá voy a estar muy bien, que la gente acá en el en Girona me va a tratar muy bien, es gente muy humilde, muy buena y que puedo aprender mucho de ellos y que la idea es que tenga minutos y puede ayudar al equipo"

"Mis cualidades como jugador son la gambeta y la velocidad. La posición en la que me siento más cómodo, es es de enganche, como nosotros le decimos en en Argentina, sería detrás del nueve y donde siempre jugué"

"Girona es un equipo al que también le gusta tener mucho la pelota y ojalá que pueda ayudar a convertir goles".