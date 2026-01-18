Inicio Ovación Fútbol Alex Arce
Volvió el fútbol, volvió Independiente Rivadavia y volvieron los goles de Álex Arce

Álex Arce no solo fue el capitán sino que marcó el primer tanto de Independiente Rivadavia en la temporada 2026.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Arce y el festejo en La Pedrera.

Foto: Nicolás Ríos/UNO

Volvió el fútbol, volvió Independiente Rivadavia y volvieron los goles de Álex Arce quien no solo fue el capitán sino que marcó el primer tanto de la Lepra en la temporada 2026.

Con la ilusión de llegar al Mundial con la selección de su país, el paraguayo inició el año de la mejor manera y tras haber ingresado al campo de juego portando la Copa Argentina obtenida el año pasado, fue el encargado de abrir el camino de la victoria de los azules en Villa Mercedes.

arce 2
Sin Sebastián Villa, Álex Arce fue el capitán de Independiente Rivadavia.

Tras una buena pretemporada, y habiendo dejado atrás algunas molestias físicas, Arce hizo lo que mejor sabe para que todos los hinchas de la Independiente Rivadavia se ilusionen con lo que viene.

Álex Arce llegó a 50 partidos en Independiente Rivadavia

El delantero de 30 años disputó este domingo su partido oficial número 50 en la Lepra y lo celebró con su tanto número 33 acercándose a la muy buena marca que estableció en Liga de Quito: 42 goles en 65 encuentros.

Desde que regresó a Mendoza, a mediados del 2025, Arce jugó sólo 13 partidos y el que marcó en La Pedrera fue su quinto gol.

En la Copa Argentina los números del paraguayo indican 5 partidos y un par de goles.

