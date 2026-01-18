Volvió el fútbol, volvió Independiente Rivadavia y volvieron los goles de Álex Arce

Con la ilusión de llegar al Mundial con la selección de su país, el paraguayo inició el año de la mejor manera y tras haber ingresado al campo de juego portando la Copa Argentina obtenida el año pasado, fue el encargado de abrir el camino de la victoria de los azules en Villa Mercedes.

arce 2 Sin Sebastián Villa, Álex Arce fue el capitán de Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Tras una buena pretemporada, y habiendo dejado atrás algunas molestias físicas, Arce hizo lo que mejor sabe para que todos los hinchas de la Independiente Rivadavia se ilusionen con lo que viene.