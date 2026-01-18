Nicolás Bolcato sigue manteniendo invicto el arco de Independiente Rivadavia: "Trato siempre de ir partido a partido"

Mientras se habla mucho de que Independiente Rivadavia busca un arquero, Nicolás Bolcato jugó su tercer partido seguido como titular y mantiene invicto el arco azul.
Mientras se habla mucho de que Independiente Rivadavia busca un arquero, Nicolás Bolcato jugó su tercer partido seguido como titular y mantiene invicto el arco azul.
El joven de 21 años prolongó en la Copa Argentina 2026 lo que había hecho en el cierre del Torneo Clausura 2025 y transmitió seguridad a sus compañeros en la victoria ante Estudiantes de Buenos Aires.
"La verdad es que no me vuelven locos los números. Yo trato siempre de ir partido a partido y bueno, la verdad es que sí, es loco la forma en que se está dando todo. Mi primera experiencia, digamos, en mi carrera jugando en Primera División. Pero esto no es más que seguir trabajando el día a día y seguir buscando el crecimiento en todos los partidos. Así es que creo que esa es la forma y siempre busco trabajar por más".
-¿Qué expectativas tenés para el 2026?
-Seguir trabajando duro, seguir creciendo, que el equipo pueda tener los mejores resultados y que venga lo que tenga que venir. Es un año muy lindo, muchas competiciones, muchas cosas que nos esperan y vamos a prepararnos de la mejor manera.
-¿Y el partido de hoy cómo lo sentiste? Era un partido complicado y tenían el peso de debutar como campeones.
-Sí, aparte sabiendo que es una copa que se juega en 90 minutos y bueno, por ahí al rival eso le conviene porque si quieren se te cierran o no les podés entrar y te vas a los penales. Así es que pienso que hicimos un gran partido, lo pudimos abrir rápido y después en el momento que nos tocó sufrir fuimos sólidos, no nos hicieron goles. Y bueno, después lo pudimos liquidar y terminar el partido un poco mejor parados en la cancha, más tranquilos por ahí.
-En todos los mercados de pase se habla de arqueros, se fue Centurión, se fue Marinelli, que han sido personas importantes para el club.
-Lo que busco es luchar, demostrar sacrificio y ganas de estar en el día a día. Y bueno, después de lo que tenga que pasar, que pase. Trato de prepararme de la mejor manera para los partidos que me toque jugar. Esto es una lucha constante, una competencia constante y me preparo de la mejor manera para eso.