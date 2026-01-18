Nicolás Bolcato sigue manteniendo invicto el arco de Independiente Rivadavia: "Trato siempre de ir partido a partido"

-¿Qué expectativas tenés para el 2026?

-Seguir trabajando duro, seguir creciendo, que el equipo pueda tener los mejores resultados y que venga lo que tenga que venir. Es un año muy lindo, muchas competiciones, muchas cosas que nos esperan y vamos a prepararnos de la mejor manera.

-¿Y el partido de hoy cómo lo sentiste? Era un partido complicado y tenían el peso de debutar como campeones.

-Sí, aparte sabiendo que es una copa que se juega en 90 minutos y bueno, por ahí al rival eso le conviene porque si quieren se te cierran o no les podés entrar y te vas a los penales. Así es que pienso que hicimos un gran partido, lo pudimos abrir rápido y después en el momento que nos tocó sufrir fuimos sólidos, no nos hicieron goles. Y bueno, después lo pudimos liquidar y terminar el partido un poco mejor parados en la cancha, más tranquilos por ahí.

Embed - Nicolás Bolcato, joven arquero de Independiente Rivadavia

-En todos los mercados de pase se habla de arqueros, se fue Centurión, se fue Marinelli, que han sido personas importantes para el club.

-Lo que busco es luchar, demostrar sacrificio y ganas de estar en el día a día. Y bueno, después de lo que tenga que pasar, que pase. Trato de prepararme de la mejor manera para los partidos que me toque jugar. Esto es una lucha constante, una competencia constante y me preparo de la mejor manera para eso.