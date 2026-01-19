El cuarto delantero de Boca asoma como titular, tras las lesiones de Edinson Cavani y Miguel Merentiel

Es así que el técnico Xeneize explicó que "le hicieron una infiltración en la zona lumbar para poder descomprimir esa inflamación que tiene". Por lo tanto, "al ponerle corticoide hay que tener cuidado en su etapa de rehabilitación. Lo va a hacer progresivo. Esperemos que pueda estar lo más pronto posible".

De esta manera, el delantero uruguayo de 38 años no será tenido en cuenta para el debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, mientras que tampoco sumó minutos en ninguno de los dos amistosos de pretemporada: ante Millonarios de Colombia y Olimpia de Paraguay.

Por su lado, Miguel Merentiel salió rápidamente sustituído frente al conjunto paraguayo y el desgarro en el gemelo lo marginará del debut. Además, Milton Giménez sufrió una pubalgia que conllevará entre 4 a 6 semanas de recuperación.

El cuarto delantero de Boca asoma como titular

Úbeda tendrá que buscar alternativas para el debut contra Deportivo Riestra y en el plantel quien asoma como titular es el cuaro delantero: Lucas Janson, ex Vélez que llegó al Xeneize a mediados de 2023.

Lucas Janson Lucas Janson se perfila como titular en el debut de Boca en el Torneo Apertura.

El delantero de 31 años ingresó en reemplazo de Miguel Merentiel en el amistoso ante Olimpia y, aunque no logró marcar, dejó buenas impresiones: conectó dos cabezazos dentro del área, uno que terminó en las manos del arquero del conjunto paraguayo, Gastón Olveira, y otro que se estrelló en el travesaño.

El ex Vélez hace tres meses que no disputa ni un minuto con la camiseta de Boca y desde hace 11 meses que no juega como titular. Los números de su paso por el equipo de la Ribera son bastante flojos ya que su último partido como titular fue el 22 de febrero de 2025 frente a Aldosivi y desde entonces solo jugó 156 minutos divididos en seis partidos durante todo el año.

Janson llegó a Boca luego de convertirse en el máximo goleador histórico del conjunto de Liniers en la Copa Libertadores (10 goles en 17 partidos), pero su arribo al Xeneize significó un retroceso: en dos años y medio apenas disputó 47 encuentros y su cuota goleadora fue muy pobre, con solo tres tantos.