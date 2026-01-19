Copa del Rey: eliminó al Real Madrid en un duelo histórico y ahora enfrenta el peor escenario en cuartos

Por historia y por actualidad futbolística son dos los equipos que todos intentan evitar: el Aleti y el Barsa; pero el azar definió los cruces de los cuartos de final y Albacete no fue para nada beneficiado.

Es que el equipo de Segunda División tendrá que enfrentar, nada más ni nada menos, al Barcelona, equipo que lidera la Primera División del fútbol español y que viene de consagrarse en la Supercopa de España al vencer al Real Madrid por 3 a 2.

Se trata del primer enfrentamiento que tendrá el Albacete con el Barcelona en el marco de la Copa del Rey, y ha generado mucho revuelo entre sus hinchas ya que confían que le pueden llegar a sumar un capítulo más a su historia y a la epopeya.

Todos los cruces de la Copa del Rey

Además del partido que enfrentará a Albacete con el Barcelona el martes 3 de febrero, hay otros tres partidos que también son muy interesantes:

Deportivo Alavés - Real Sociedad: miércoles 4 de febrero.

Valencia - Athletic Club: miércoles 4 de febrero.

Real Betis - Atlético Madrid: jueves 5 de febrero.

Todos los encuentros se disputarán a partir de las 17, horario de Argentina.

Capitanes Albacete Riky Rodríguez (capitán del Albacete) confía en realizar un buen partido en los cuartos de final de Copa del Rey.

La reacción del capitán del Albacete a conocerse el cruce por Copa del Rey

El capitán del Albacete, Riky Rodríguez fue grabado mientras se enteraba de la noticia sobre a quién debían enfrentar en el próximo compromiso por Copa del Rey y su reacción no sorprendió a nadie ya que mientras se agarraba la cabeza expresó: "¡Qué locura! Hostia, qué barbaridad, ¿no?".

Embed ¡Qué locura!"



"H***, qué barbaridad"



Capi somos todos los albacetistas al ver el sorteo de #CopaDelReyMapfre pic.twitter.com/QRxgXasil9 — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) January 19, 2026

"Ya eliminamos al Madrid, ¿por qué no eliminar al Barsa?", analizó el mediocampista que utiliza el brazalete de capitán en su brazo y el número ocho en su espalda.