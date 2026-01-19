Todo listo para el Torneo Apertura 2026: los pronósticos de los especialistas para el primer certamen del año

independiente rivadavia 3

Pablo Philippens (Diario UNO)

1) River, Boca y Lanús.

2) Gimnasia (M), Central Córdoba y Huracán.

3) San Lorenzo, Independiente y Racing.

4) Paredes, Maxi Salas y Cóccaro.

5) Merentiel, Alex Arce y Maravilla Martínez.

6) Mitad de tabla.

7) Peleará arriba y se salvará cómodo del descenso.

maravilla martinez

Luciano Carluccio (Diario UNO)

1) River, Estudiantes y Racing.

2) Talleres, Gimnasia LP y Tigre.

3) Independiente, San Lorenzo y Lanús.

4) Valentín Carboni, Hernán López Muñoz y Angel Di Maria.

5) Maravilla Martínez, Maxi Salas y Ronaldo Martínez.

6) Llegará a Playoffs y estará entre los mejores equipos del torneo.

7) Hará un año aceptable que lo hará permanecer en la Primera División.

di maria central

Gustavo Privitera (Ovación)

1) Racing, Boca e Independiente Rivadavia.

2) Gimnasia y Esgrima, Estudiantes de Río Cuarto y Riestra

3) Independiente, River y Aldosivi.

4) Changuito Zeballos, Malcorra y Sheyko Studer.

5) Maravilla Martínez, Cetré y Changuito Zeballos.

6) A Independiente Rivadavia le irá muy bien. Berti mantuvo la base y el equipo arrancó muy bien el 2026. Tiene el crédito abierto.

7) Será una prueba de fuego para el Lobo. Deberá adaptarse a una nueva categoría, algo que no es fácil. Lo positivo es que tiene un buen entrenador y que posee algunos buenos jugadores que le dieron el ascenso.

exequiel zeballos, boca

Sergio Robles (Radio Nihuil y Canal 7)

1) Racing, Vélez y Argentinos Juniors.

2) Independiente Rivadavia, Lanús y Tigre,

3) River, Boca y Rosario Central.

4) Marcelino Moreno.

5) Maravilla Martínez, Arce y Ronaldo Martínez

6) Bien.Mantuvo buena parte de sus jugadores importantes y considera que se hará fuerte en play off que debe ser su objetivo

7) Para un recién ascendido siempre es difícil hacer pie. Si logra superar los 20 puntos sería un gran torneo.

moreno 1

Marcos Barrera (Diario UNO y Radio Nihuil)

1) Racing, Argentinos y Rosario Central.

2) Lanús, Vélez y Huracán.

3) Independiente, San Lorenzo y River.

4) Di María, Valentín Carboni y Exequiel Zeballos.

5) Maravilla Martínez, Adolfo Gaich y Alex Arce.

6) Clasifica a los playoffs.

7) Le va costar mucho la adaptación.

arce gol 2

Carolina Quiroga (Ovación y Radio Nihuil)

1) Racing, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia.

2) Newell's, Vélez y Lanús.

3) Boca, San Lorenzo e Independiente.

4) Malcorra, Rigoni y Gaich.

5) Carboni, Gaich y Alex Arce.

6) Si mantiene la misma mentalidad que tuvo en la Copa Argentina 2025, y si se consolida colectivamente sin depender de ningun jugador, puede llegar a campeonar en algún torneo

7) Necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para engrosar el promedio. Si logra corregir errores a tiempo en cuanto a lo que significa la adaptación a la categoría, va a poder mantenerse en Primera División.

juanfer quintero (2)

Emanuel Trilla (Ovación)

1) River, Racing e Independiente.

2) Argentinos, Platense y Defensa y Justicia.

3) Rosario Central, San Lorenzo y Newell's.

4) Ignacio Malcorra, Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes.

5) Maravilla Martínez, Alex Arce y Rodrigo Battaglia.

6) Clasifica a los playoffs y pierde en cuartos.

7) No clasifica a los playoffs, queda 12 en su grupo.