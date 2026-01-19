Alarma en Rosario Central: Juan Cruz Komar deberá ser operado del corazón en la Fundación Favaloro

Komar, surgido en Renato Cesarini y debutante en Boca, ya había sido operado por una arritmia en septiembre de 2024 cuando no superó la revisación médica para ser transferido a Huracán.

El futbolista nacido en Rosario está en Central desde el 2022, acumula 100 partidos oficiales en el club y jugó 30 encuentros en la temporada pasada, después de la primera operación.

Juan Cruz Komar, quien no estaba entrenando con sus compañeros en la pretemporada, ganó dos títulos con Boca en 2015, ascendió con Talleres en 2016 y fue campeón con Central en la Copa de la Liga 2023 y la tabla anual del año pasado.